CircondarioSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Ronco e Viverone
Le farmacie di turno oggi, sabato 13 giugno:
- Santo Stefano (Biella), Piazza Martiri della Libertà 6, telefono 015-22.390
- Caccia (Ronco), via per Zumaglia 2, telefono 015-46.16.59
- Ruffino (Viverone), via Provinciale 76, telefono 0161-98.70.19
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