Esiste la proposta di legge Molinari sul divieto del commercio “etnico” nei centri storici per questioni di coerenza con il contesto urbano, decoro, rispetto della quiete pubblica. Esiste la ripresa della proposta da parte del leghista biellese Ercoli che la vorrebbe già far applicare per il centro di Biella (la proposta è al momento al vaglio del Senato). Esiste, infine, anche la sambuca, da tradizione anche lei Molinari, che forse – ma il dubbio è legittimo – può essere tra i fattori di ispirazione per le recenti “uscite” della lega cittadina anche in materia di sicurezza pubblica (dotare anche da noi i vigili urbani di taser).

Fare a gara a chi la spara più grossa alimentando sempre il sentimento di insicurezza dei cittadini può essere anche comprensibile per un partito attualmente in calo verticale di consensi e all’interno di una coalizione cittadina che si sta riposizionando. Per tornare al commercio in centro a Biella e al tema dell’uniformità del contesto urbano la questione ha un che di surreale: le uniche attività commerciali oggi in possesso dei requisiti richiesti per il centro sarebbero quelle chiuse, dalle vetrine vuote, con le serrande abbassate. Trattandosi di uniformità, oggi la situazione è questa…

In via Italia e dintorni la desertificazione dell’impresa locale è sotto gli occhi di tutti per le ragioni che tutti conosciamo (crisi economica, abitudini di acquisto spostate sull’ on line e sulla grande distribuzione, affitti alle stelle). Una vetrina su quattro è abbassata e le ragioni sono purtroppo note da tempo… Pensare anche lontanamente di “selezionare esteticamente” chi apre un’ attività (si pensi a cosa sono già oggi via Roma e via Tripoli) può far nascere il dubbio che dietro il decoro leghista di una zona del centro ci siano i soliti temi, mai messi in soffitta, di insofferenza verso chi, diciamo così, non è certificato “made in Biella. La politica locale, forse anche per scaramanzia, farebbe meglio a non occuparsi più del salotto cittadino per decreto lasciando alla libera imprenditoria privata di qualsiasi provenienza di fare la sua parte come già avviene in altri quartieri della città, certo nel rispetto delle regole e dei regolamenti esistenti.

Far finta di non vedere la realtà multietnica già in essere a Biella da anni, inventarsi nuovi slogan dell’ultimo minuto a tema sicurezza significa che ad oggi le idee, quelle vere, per il futuro di Biella stanno a zero…

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