Festa del 2 giugno, dalla banda al… bando il passo è breve

Celebrazioni del 2 Giugno, dalla banda al… bando il passo è breve. Per la banda, ovviamente, il discorso è legato all’ufficialità delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, un traguardo importante che ci riporta con la memoria ad un momento di svolta per il nostro paese, caratterizzato dal primo voto a suffragio universale maschile e femminile.

Le donne maggiorenni ottennero finalmente il diritto di voto attivo e passivo, accedendo ai luoghi delle decisioni politiche. Tanta roba direbbero le nuove generazioni di oggi, anche se quello slancio fondativo e costruttivo oggi pare segnare un po’ il passo davanti al disagio di molti cittadini italiani, alle prese con le numerose difficoltà di un momento storico tra i più complicati di questi ultimi ottant’anni. Se però dalla banda (sinonimo per eccellenza di festa e celebrazione) passiamo al… bando pubblico (bocciato o mancato), la musica per il nostro territorio cambia radicalmente passando dal giubilo della festa al “de profundis”.

Andando un po’ indietro negli anni, qualcuno di voi ricorderà il bando del distretto del commercio del 2021 in cui Biella venne esclusa dai fondi regionali. Si trattò di una sonora bocciatura nonostante la necessità di sostenere il rilancio del commercio di prossimità e del sistema economico locale. Negozi chiusi in via Italia, rilancio del centro storico, contrasto alla desertificazione commerciale sono rimasti al palo. Stessa musica, e stesso risultato per Biella anche nel 2025: di nuovo esclusa dai fondi regionali per il distretto del commercio. Di chi è la responsabilità? Nel luglio del 2024 l’annuncio dell’assessore Pisani agli ambulanti – il tema è quello oggi più attuale che mai del mercato – parlava di uno stanziamento di circa 2 milioni di euro per il sostegno al commercio ambulante. Un’opportunità che prevedeva fino a 2mila euro di contributo a fondo perduto per coloro che investivano in innovazione e competitività. Come è andata a finire?

Ma, bando alle ciance, passiamo al verde pubblico: si parla oggi, tra le tante difficoltà sul tema, di corso Europa e dintorni: secondo il neo assessore Castagnetti si è ancora alla ricerca di tecnici e specialisti per il restyling dell’area nonostante Biella si fosse aggiudicata, mesi addietro, un bando regionale per la riforestazione completa dell’area con conseguente opera di recupero per l’ingresso in città dalla strada Trossi. Di chi è la responsabilità? Le dichiarazioni attendiste di questi giorni di Castagnetti, sono oggi più che mai la prova provata di come Biella abbia perso molti treni importanti in ottica di rilancio anche in questi due anni in cui, concretamente, non si è messo a terra nulla di tutto questo. Non solo nel corso degli anni una carenza di competenze politico strategiche nel presentare per Biella progetti degni di nota e di attenzione, ma anche l’incapacità di mettere a terra progettualità già avviate (che restano sospese a data da destinarsi) con tanto di fondi stanziati.

L’elenco di queste situazioni potrebbe essere ancora più lungo, tuttavia di una cosa occorre essere consapevoli: gli slogan, le promesse non mantenute, i bandi persi, i fondi stanziati e non utilizzati sono il risultato di un certo modo di fare politica che francamente non è giustificabile per chi decide di candidarsi o di assumersi le responsabilità che un incarico pubblico comporta. Nel privato, molti dei nostri amministratori sarebbero già stati messi di fronte al “fatto non compiuto”, nel pubblico questo non succede quasi mai e chi ne fa le spese (in tutti i sensi) sono sempre e solo i cittadini.

La festa della Repubblica, ad ottant’anni dalla sua fondazione, vive oltre che sui valori condivisi anche sul senso di responsabilità e trasparenza di chi amministra la cosa pubblica. Ricordiamocelo sempre, ricordiamocelo tutti…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook