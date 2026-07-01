Vito Colletta confermato segretario della Lega Valle Elvo

Lunedì sera, nei locali della sede di Mongrando, si è svolto il congresso della Lega Valle Elvo: Vito Colletta è stato confermato segretario cittadino.

Vito Colletta sarà ancora segretario della Lega Valle Elvo. Ecco il nuovo direttivo

Il direttivo sarà composto da Stefano Bordoni e Giorgia Linda Pollono, con Giovanni Femminis e Vincenzo Ferraris quali supplenti.

Vito Colletta, già segretario della sezione nel passato triennio, in Lega dal 2017, è anche delegato al congresso federale. Ha ricoperto la carica di assessore per 10 anni a Mongrando con la giunta Fussotto e, successivamente, quella di consigliere di maggioranza a Biella con Corradino. Da 2 anni è nella maggioranza che sostiene il sindaco Teagno a Mongrando.

Ha presieduto il congresso Alessio Ercoli, che da vicecoordinatore Lega Giovani Piemonte ha espresso grande soddisfazione per l’elezione di due giovani nel nuovo direttivo, i quali hanno già avuto esperienze amministrative e ora potranno dare un contributo al rilancio del partito nei paesi della valle. “Tutti parlano di ricambio generazionale e maggiore spazio ai giovani – sottolineano -, la Lega lo attua in ogni occasione”.

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