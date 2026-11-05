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Sinistra Italiana apre la sede di Biella alla cittadinanza
Due aperture settimanali, una per Sinistra Italiana e una per l’Unione Giovani di Sinistra. Annunciata anche una raccolta di libri per creare una biblioteca accessibile alla cittadinanza
Una sede aperta alla cittadinanza per favorire il confronto politico, raccogliere le esigenze del territorio e organizzare le attività. È l’iniziativa di Sinistra Italiana, Alleanza Verdi Sinistra, che nei giorni scorsi ha annunciato l’apertura regolare dei propri locali in via Torino 43, a Biella, con due appuntamenti settimanali dedicati anche ai giovani.
La sede sarà accessibile ogni mercoledì dalle 16.30 alle 19, con uno spazio riservato alle attività di Sinistra Italiana e dell’alleanza Avs. Il venerdì, invece, l’apertura sarà dalle 14 alle 16 e sarà dedicata all’Unione Giovani di Sinistra (Ugs).
L’obiettivo, spiegano dal movimento, è creare un punto di riferimento stabile per chi desidera partecipare alla vita politica, confrontarsi sui temi locali o contribuire alle iniziative dell’organizzazione.
«Invitiamo tutti i cittadini, gli attivisti e chiunque sia interessato a costruire insieme un’alternativa di progresso, giustizia sociale e sostenibilità ambientale a venirci a trovare in sede», dichiara il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Corrado Cossu. «Sarà un luogo di discussione aperta, un laboratorio di idee e un presidio per le battaglie politiche che riguardano il nostro territorio e non solo».
Una biblioteca “rossoverde” aperta a tutti
Tra i progetti annunciati c’è anche la creazione di una «Biblioteca rossoverde», che sarà arricchita grazie alle donazioni dei cittadini.
Sinistra Italiana e Avs lanciano un appello a chi possiede libri doppi o volumi che desidera mettere a disposizione della collettività. Sono particolarmente richiesti testi sulla storia del movimento operaio e socialista, pubblicazioni di analisi ecologista e opere di saggistica in generale.
I libri potranno essere consegnati direttamente nella sede di via Torino 43 durante gli orari di apertura. L’intenzione è realizzare uno spazio di consultazione accessibile a tutti gli interessati.
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