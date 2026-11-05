Sinistra Italiana apre la sede di Biella alla cittadinanza

Una sede aperta alla cittadinanza per favorire il confronto politico, raccogliere le esigenze del territorio e organizzare le attività. È l’iniziativa di Sinistra Italiana, Alleanza Verdi Sinistra, che nei giorni scorsi ha annunciato l’apertura regolare dei propri locali in via Torino 43, a Biella, con due appuntamenti settimanali dedicati anche ai giovani.

La sede sarà accessibile ogni mercoledì dalle 16.30 alle 19, con uno spazio riservato alle attività di Sinistra Italiana e dell’alleanza Avs. Il venerdì, invece, l’apertura sarà dalle 14 alle 16 e sarà dedicata all’Unione Giovani di Sinistra (Ugs).

L’obiettivo, spiegano dal movimento, è creare un punto di riferimento stabile per chi desidera partecipare alla vita politica, confrontarsi sui temi locali o contribuire alle iniziative dell’organizzazione.

«Invitiamo tutti i cittadini, gli attivisti e chiunque sia interessato a costruire insieme un’alternativa di progresso, giustizia sociale e sostenibilità ambientale a venirci a trovare in sede», dichiara il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Corrado Cossu. «Sarà un luogo di discussione aperta, un laboratorio di idee e un presidio per le battaglie politiche che riguardano il nostro territorio e non solo».

Una biblioteca “rossoverde” aperta a tutti

Tra i progetti annunciati c’è anche la creazione di una «Biblioteca rossoverde», che sarà arricchita grazie alle donazioni dei cittadini.

Sinistra Italiana e Avs lanciano un appello a chi possiede libri doppi o volumi che desidera mettere a disposizione della collettività. Sono particolarmente richiesti testi sulla storia del movimento operaio e socialista, pubblicazioni di analisi ecologista e opere di saggistica in generale.

I libri potranno essere consegnati direttamente nella sede di via Torino 43 durante gli orari di apertura. L’intenzione è realizzare uno spazio di consultazione accessibile a tutti gli interessati.

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