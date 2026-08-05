Ronco: il prefetto sospende il consiglio comunale e nomina il commissario

In seguito alle dimissioni presentate dal sindaco di Ronco Biellese, Celestino Lanza, divenute irrevocabili essendo decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, il prefetto Elena Scalfaro, nella giornata di ieri, nelle more della definizione del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale, ha proceduto a sospendere il consiglio e a nominare il viceprefetto in quiescenza, Michele Basilicata, quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente.

Il prefetto, ravvisata inoltre l’esigenza di potenziare l’organo commissariale, ha nominato Zaccaria Sica, viceprefetto aggiunto e capo di Gabinetto della Prefettura di Biella dal 20 luglio scorso, subcommissario prefettizio con funzioni vicarie e compiti di supporto e collaborazione fino al termine della gestione commissariale.

“Sarà obiettivo del Commissario. cui sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, ‘traghettare’ l’Amministrazione comunale di Ronco Biellese sino all’insediamento, a seguito delle prossime consultazioni elettorali, degli organi ordinari”, spiegano dalla prefettura.

Fino ad allora il commissario dovrà garantire il funzionamento degli organi comunali e dei servizi, nonché il regolare svolgimento dell’attività amministrativa del Comune di Ronco Biellese. Il commissario ed il subcommissario si sono insediati ieri.

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