Il sindaco interviene dopo la valutazione negativa di Finpiemonte sulla richiesta di finanziamento da 1,8 milioni di euro per la riqualificazione dei Giardini Zumaglini. «Il Comune ha regolarmente predisposto e trasmesso le controdeduzioni». E attacca il presidente del Circolo Tavo Burat.

Giardini Zumaglini, i chiarimenti del sindaco dopo la bocciatura di Finpiemonte

La vicenda del progetto di riqualificazione dei Giardini Zumaglini torna al centro del dibattito politico cittadino. Dopo la comunicazione di Finpiemonte che ha evidenziato una serie di criticità nella domanda presentata dal Comune di Biella per ottenere 1,8 milioni di euro attraverso il bando regionale “Città rigenerative”, interviene direttamente il sindaco Marzio Olivero, che rivendica il percorso amministrativo seguito dall’Amministrazione e contesta le ricostruzioni circolate in questi giorni.

Il primo cittadino chiarisce innanzitutto che la domanda di finanziamento è stata presentata il 3 agosto e sostiene che il Comune abbia risposto ai rilievi emersi durante l’istruttoria. Un passaggio che, secondo Olivero, sarebbe stato trascurato nelle ricostruzioni della vicenda: «La domanda non è stata ritenuta ammissibile. È necessario spiegare correttamente come si è arrivati a questo passaggio – spiega -. La procedura, infatti, non si è svolta nel vuoto. A seguito delle osservazioni e dei rilievi presentati sul progetto, sono state richieste al Comune delle controdeduzioni, che l’Amministrazione ha regolarmente predisposto e trasmesso».

Il sindaco definisce questo un passaggio importante, perché dimostrerebbe che la questione è stata affrontata attraverso un confronto documentale e valutazioni istruttorie.

Nella sua dichiarazione Olivero non entra nel dettaglio delle singole contestazioni tecniche avanzate da Finpiemonte, ma concentra la replica sul percorso amministrativo e sulle risposte fornite dal Comune. «Raccontare soltanto il presunto e immaginato esito finale, omettendo il percorso e le risposte fornite dal Comune – sottolinea riferendosi probabilmente al Circolo Tavo Burat, che ha dato notizia della valutazione negativa -, significa offrire ai cittadini una rappresentazione parziale e scorretta della vicenda».

Olivero attacca il Circolo Tavo Burat: “Legittimo esprimere contrarietà, ma senza cercare di trasformare una procedura amministrativa in una partita di contrapposizione”

Il sindaco rivolge poi un attacco diretto proprio al presidente del Circolo, contestando alcune delle ricostruzioni circolate in merito alla procedura: «Inoltre non c’è nessuna seconda istanza né una perdita di “posizione”. Questo dimostra la scarsa attendibilità del presidente del Circolo Tavo Burat».

«Mi pare opportuno ricordare che, nel corso di questa vicenda, qualcuno si è anche premurato di chiedere alla Regione che il progetto non venisse finanziato – sottolinea inoltre -. È legittimo esprimere contrarietà ma sarebbe stato altrettanto opportuno lasciare che fossero i tecnici regionali a valutare serenamente il progetto, senza cercare di trasformare una procedura amministrativa in una partita di contrapposizione».

“Non intendiamo rinunciare al progetto”

La posizione dell’Amministrazione, in ogni caso, non cambia. Il sindaco assicura che il progetto non verrà accantonato a causa delle contestazioni o delle difficoltà incontrate nella ricerca dei finanziamenti: «Non abbiamo mai sostenuto che sarebbe stato tutto semplice – ribadisce -, ma non abbiamo neppure intenzione di rinunciare a un progetto perché qualcuno lo contesta o perché una procedura di finanziamento non ha dato, al momento, l’esito sperato».

Il comunicato del primo cittadino si chiude con una rivendicazione del ruolo di chi amministra la città: «Amministrare significa assumersi responsabilità, avere una visione, prendere decisioni e lavorare per realizzarle, anche quando il percorso presenta difficoltà. Lo faremo anche questa volta, con la convinzione che le scelte per la città vadano giudicate sui fatti, non sulle ricostruzioni di chi preferisce contestarle».

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