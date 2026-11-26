“Siamo spiacenti di informarVi che la domanda non ha superato le verifiche di “Valutazione” previste dal bando”. Con queste parole Finpiemonte ha comunicato che il progetto del Comune di Biella candidato al bando regionale “Città rigenerative” – quello relativo alla riqualificazione dei Giardini Zumaglini e al contestuale spostamento del mercato cittadino – non ha superato la verifica di ammissibilità sostanziale. Con il documento, protocollato il 2 novembre e reso noto oggi dal Circolo Tavo Burat – sono stati trasmessi all’amministrazione i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, individuando cinque principali criticità nella proposta progettuale e nella documentazione presentata.

Questo non significa che il progetto non possa proseguire, ma che, allo stato attuale, non potrebbe ottenere i finanziamenti regionali ed europei richiesti con la partecipazione al bando, pari a 1,8 milioni di euro.

“Niente soldi europei e regionali per l’operazione – si legge a questo proposito nel comunicato del circolo Tavo Burat -, l’intervento nei giardini Zumaglini per spostare il mercato camuffato da intervento di riqualificazione. La partita ovviamente non è chiusa. Il Sindaco ha peraltro dichiarato in passato che anche senza i soldi della Regione intende andare avanti. Resta il fatto che Finpiemonte non ha ritenuto che il primo progetto presentato porti a ridurre le emissioni inquinanti. Vedremo se il secondo progetto e le risposte del Comune di Biella alla prima bocciatura porteranno al superamento della verifica di ammissibilità. Successivamente andrà comunque verificato se il progetto raggiunge i 60 punti minimi definiti nel bando per ottenere il riconoscimento del finanziamento. Un punto a nostro favore. La causa continua, la strada per il Comune di Biella è in salita”.

Città rigenerative, le criticità rilevate da Finpiemonte sul progetto relativo ai Giardini Zumaglini

Il finanziamento rientra nell’ambito del programma Fesr 2021-2027, attraverso una misura destinata agli interventi di adattamento degli ambiti urbani e alla riduzione delle emissioni inquinanti. Il Comitato di valutazione, riunitosi il 15 ottobre, ha tuttavia ritenuto che il progetto non fosse riconducibile in maniera convincente alle tipologie di intervento previste dal bando e non dimostrasse benefici sufficienti sul piano ambientale e della sostenibilità.

Le emissioni e i dubbi sulla sostenibilità

La prima contestazione riguarda proprio l’obiettivo principale del bando: ridurre le emissioni associate al settore dei trasporti. Secondo Finpiemonte, la proposta del Comune non dimostrerebbe un contributo concreto in questa direzione. Nella relazione tecnico-economica, infatti, non sarebbe stato quantificato il beneficio in termini di riduzione delle emissioni. Lo stesso proponente avrebbe riconosciuto che «non è possibile attribuire in modo scientificamente robusto una riduzione diretta delle percorrenze veicolari».

Il secondo rilievo riguarda il mancato contributo dimostrato alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Nell’allegato tecnico alla comunicazione, Finpiemonte analizza nel dettaglio gli effetti attesi del progetto, mettendo in discussione diversi aspetti della sua efficacia ambientale.

In particolare, viene osservato che la sostituzione di un filare di alberi esistente con nuove alberature non comporterebbe un reale incremento della copertura arborea né delle superfici ombreggiate. Non sarebbero state inoltre fornite giustificazioni adeguate per l’eliminazione delle piante preesistenti.

Perplessità anche sugli interventi relativi alle pavimentazioni. La sostituzione dell’asfalto tradizionale con materiali drenanti, secondo la valutazione contenuta nel documento, migliorerebbe il deflusso superficiale delle acque, ma non costituirebbe un vero recupero delle funzionalità naturali del suolo.

Finpiemonte ritiene inoltre che gli elaborati non consentano di misurare adeguatamente il rafforzamento dei servizi ecosistemici del parco e l’aumento della resilienza dell’area rispetto a caldo, precipitazioni intense e siccità. Alcune scelte, come l’eliminazione del filare esistente o la modifica delle aree a prato, potrebbero persino produrre effetti negativi.

Dubbi anche sull’impatto delle attività commerciali e mercatali

Le osservazioni riguardano anche la dimensione sociale ed economica dell’intervento. La documentazione comunale prospetta un incremento delle attività commerciali e mercatali, ma, secondo Finpiemonte, non approfondisce adeguatamente le conseguenze sulla gestione dei rifiuti, sull’approvvigionamento energetico e sulle componenti vegetazionali.

Vengono inoltre segnalate carenze nella definizione di elementi che avrebbero dovuto essere già integrati nel progetto di fattibilità, come sedute, aree d’ombra, servizi per le persone fragili e criteri di sicurezza e fruibilità nelle diverse fasce orarie. La loro definizione viene invece rinviata al successivo Piano di progettazione partecipata.

Mancano anche alcuni documenti

Tra gli altri motivi di contestazione figura la mancata trasmissione alla Regione Piemonte del report annuale previsto dal Piano regionale per la qualità dell’aria, relativo all’efficacia dei controlli sulla circolazione veicolare.

Finpiemonte segnala inoltre l’assenza dello specifico elaborato di «Climate proofing», necessario per valutare l’esposizione dell’intervento ai principali rischi climatici secondo la metodologia prevista. Infine, la documentazione relativa al principio DNSH, che attesta il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, presenterebbe lacune nell’individuazione dei criteri ambientali minimi applicabili e nella dimostrazione della presenza di un piano di gestione dei rifiuti conforme ai requisiti richiesti.

Alla luce di queste osservazioni, la domanda non ha superato la fase di ammissibilità sostanziale e non è stato quindi possibile procedere con la successiva valutazione prevista dal bando.

La presentazione delle controdeduzioni

La comunicazione di Finpiemonte non costituisce ancora il provvedimento definitivo di rigetto. Entro i dieci giorni previsti dalla legge, infatti, il Comune ha presentato osservazioni scritte e documenti pertinenti.

Tuttavia la strada che porta ai finanziamenti sembra essersi messa decisamente in salita. La società, nella comunicazione, ha infatti precisato che le eventuali controdeduzioni potranno dimostrare la correttezza o la completezza della documentazione già trasmessa, ma non potranno essere utilizzate per sanare le lacune della domanda attraverso nuove integrazioni. Il provvedimento negativo sarebbe comunque potenzialmente impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale.

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