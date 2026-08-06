Elisa Mondelli: “Se per Novaretti gli atti della giunta sono carta straccia, per coerenza si dimetta”

«Se il consigliere Novaretti ritiene che gli atti di una giunta siano “carta straccia”, allora viene spontaneo chiedersi cosa ci faccia seduta in Consiglio comunale. Perché, seguendo il suo ragionamento, anche gli atti approvati dal Consiglio dovrebbero avere lo stesso valore».

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Elisa Mondelli, va all’attacco della collega d’opposizione dopo le sue recenti dichiarazioni in merito al progetto relativo ai Giardini Zumaglini.

«Chi arriva a definire “carta straccia” gli atti delle istituzioni dimostra un profondo disprezzo per gli organi che rappresentano i cittadini. Ed è ancora più grave quando a pronunciare quelle parole è un consigliere che proprio di quelle istituzioni fa parte».

«Per coerenza – prosegue Mondelli – Novaretti dovrebbe spiegare ai biellesi perché continua a ricoprire un incarico pubblico se considera gli atti prodotti dalle istituzioni prive di qualsiasi valore. Se davvero pensa che le istituzioni siano “carta straccia”, abbia il coraggio di trarne le conseguenze e si dimetta. Diversamente, chieda scusa ai cittadini e alle istituzioni che dovrebbe rappresentare, imparando finalmente il rispetto per il ruolo che ricopre».

«Le sceneggiate, gli incatenamenti agli alberi e gli slogan possono forse soddisfare chi preferisce la protesta permanente al confronto – conclude -. Se invece Novaretti ritiene più vicina la cultura politica di chi considera le istituzioni un ostacolo anziché un presidio, allora forse dovrebbe trovare maggiore sintonia nei centri sociali e nei movimenti anarchici che non nelle aule istituzionali. Ma non può pretendere di stare contemporaneamente dentro le istituzioni e screditarle ogni volta che una decisione non le piace.»

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