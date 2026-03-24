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Delmastro si dimette, i manifestanti a Biella cantano “Bella Ciao” – VIDEO
Intonata Bella Ciao durante il presidio organizzato in piazza Santa Marta per chiedere le dimissioni di Delmastro, arrivate poco prima dell’inizio
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