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Delmastro si dimette, i manifestanti a Biella cantano “Bella Ciao” – VIDEO

Intonata Bella Ciao durante il presidio organizzato in piazza Santa Marta per chiedere le dimissioni di Delmastro, arrivate poco prima dell’inizio

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14 secondi fa

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