Caso Delmastro, la giunta della Camera dice no ai pm che chiedevano le chat con Caroccia

La maggioranza ha detto no ai pm che chiedevano di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e Mauro Caroccia: la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta dei magistrati della Procura di Roma.

“E’ quanto si apprende da fonti parlamentari – riporta l’Ansa -. Dopo il voto della giunta la pratica passa all’Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo”.

Le reazioni non si sono fatte attendere. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato per protesta. I parlamentari hanno esposto cartelli con la scritta “Fuori le chat” e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.

“Sono in giunta per le autorizzazioni a procedere perché la procura di Roma ha chiesto di poter utilizzare le chat tra Caroccia e Delmastro per fare chiarezza su quanto accaduto – ha scritto su Fb il parlamentare dem Matteo Orfini -. A Caroccia sono contestati reati molto gravi con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e secondo la procura per verificare le sue dichiarazioni è indispensabile l’utilizzo di quelle chat.

Sapete cosa ha scelto di fare la maggioranza? Ha negato alla procura l’uso delle chat, applicando lo scudo delle prerogative parlamentari”.

“Quando c’è da cercare la verità, la destra si mette di traverso e trasforma le istituzioni in un bunker a protezione del potere – si legge invece sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle -. La maggioranza ha alzato lo scudo per Andrea Delmastro e bloccato il lavoro della magistratura, impedendo di verificare fino in fondo conversazioni e rapporti con un prestanome del clan Senese. La politica dovrebbe stare dalla parte della giustizia, non fare da servizio di protezione a se stessa. Chi non ha nulla da nascondere non teme la verità. #FUORILECHAT, basta scudi politici!”.

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