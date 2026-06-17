“Biella-Novara: dopo anni di promesse, i risultati sono zero”

“Ancora una volta la Biella-Novara si ferma. Ancora una volta mancano i fondi. Ancora una volta un’opera fondamentale per il nostro territorio viene rinviata”.

Anche l’unione Giovani di Sinistra di Biella interviene sulla questione elettrificazione.

“Dopo anni di promesse, annunci e slogan, i risultati continuano ad essere pari a zero – attacca il segretario Michele Magliola -. A rimetterci sono tutti i biellesi: pendolari, lavoratori, imprese, famiglie e soprattutto i giovani, che continuano a sentirsi parlare di sviluppo e opportunità mentre il Biellese resta sempre più isolato”.

“La verità – conclude – è semplice: dopo anni di governo regionale e nazionale, Fratelli d’Italia e la destra biellese non possono più nascondersi dietro promesse, rinvii e “riflessioni politiche”. Le responsabilità hanno un nome e un cognome. Per voi Biella conta solo quando ci sono le elezioni?”.

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