Seguici su

Piemonte

Sette giorni in Consiglio regionale dal 9 marzo

Pubblicato

7 minuti fa

il

Il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale martedì 10 marzo, dalle 10 alle 13 per proseguire l’esame della Pdl 59 sul contrassegno unico per le Ztl, la Pdl 72 sul Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, alcune nomine e numerosi atti d’indirizzo. Alle 14 si svolgono il sindacato ispettivo ed il question time.

Proseguono le sedute delle Commissioni.

Lunedì 9

14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione della Faip-Ets (Federazione dell’associazioni di persone con lesioni al midollo spinale). Si prosegue in ordinaria, alle 15.30, per un approfondimento della proposta di legge 97 “Misure in materia di orientamento sportivo” e per l’esame delle Pdl 101 sull’orientamento sportivo e 104 di riordino delle Ipab.

Martedì 10

9.45 terza, presidente Claudio Sacchetto, parere sulla modifica del regolamento sulla gestione faunistico-venatoria.

Dalle 10 alle 13 Consiglio regionale.

14 Interrogazioni e Question time.

Mercoledì 11

10.30 sesta, presidente Paola Antonetto, conclusione esame Pdl 97.

11.15 Commissione consultiva per le nomine.

12.30 Conferenza dei capigruppo.

15 terza, presidente Claudio Sacchetto, esame Pdl 102 (istituzione giornata regionale del lavoratore autonomo).

Giovedì 12

10 prima, presidente Roberto Ravello.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.