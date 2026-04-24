Sette giorni in Consiglio regionale dal 27 aprile

Martedì 28 aprile, dalle 10 alle 18, il presidente Davide Nicco, ha convocato il Consiglio regionale con all’ordine del giorno la comunicazione della Giunta sulla situazione energetica in Piemonte, la proposta di deliberazione 154 sulla modifica dello statuto della Fondazione Museo Egizio, alcune nomine e tre Pdl: 104 (riordino delle Ipab), 101 (assistenza diabetologica), 97 (orientamento sportivo), la 104 e la 101 con preavviso. L’ordine dei lavori prosegue con numerosi atti d’indirizzo mentre, alle 14.30, si terranno il sindacato ispettivo ed il Question time.

Proseguono le riunioni delle Commissioni.

Lunedì 27

11.30 Legalità, presidente Domenico Rossi, determinazioni conclusive del gruppo di lavoro sullo sfruttamento lavorativo. Si prosegue, alle 12.15, in congiunta con la prima, presidente Roberto Ravello, sulla Pdcr 150 sul recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

14 quarta, presidente Luigi Icardi, conclusione esame delle Pdl 101 e 104, oltre all’informativa in merito al “Buono Vesta” e, infine, le determinazioni in merito alla costituzione del gruppo di lavoro sulle Pdl 29 e 98 concernenti il fenomeno degli Hikikomori. Si prosegue, alle 15, per l’audizione del Coordinamento delle Fondazioni di Comunità del Piemonte e dell’Associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici (Assifero) sul Terzo Settore.

Martedì 28

9.45 terza, presidente Claudio Sacchetto, in congiunta con la quinta, presidente Sergio Bartoli, prime determinazioni al Ddl 136 “Disciplina per l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”.

Dalle 10 alle 18 Consiglio regionale.

14.30 Interrogazioni e Question time.

Mercoledì 29

10 seconda, presidente Mauro Fava, audizione dell’Agenzia della mobilità piemontese sulla nuova linea ferroviaria Avigliana – Orbassano. Si prosegue, alle 11, per le determinazioni e indicazioni metodologiche per il gruppo di lavoro sul Trasporto pubblico locale (Tpl).

12 Conferenza dei capigruppo.

14.30 terza, parere sui criteri di funzionamento delle zone di ripopolamento e cattura. Si prosegue, alle 15.15, in congiunta con la quinta e la sesta, presidente Paola Antonetto, esame Pdcr sul riconoscimento degli ecomusei del Piemonte.

Giovedì 30

10 settima, presidente Andrea Cerutti, parere sul Ddl 134 (Semplifica Piemonte) e prime determinazioni sulla Pdl 33 sull’attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari.

11.30 prima.

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