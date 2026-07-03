Sette giorni dal 6 luglio

Martedì 7 luglio il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha convocato il Consiglio regionale dalle 11 alle 13, con Sindacato ispettivo e Question Time alle 14. All’ordine del giorno la modifica dello statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro e diversi atti d’indirizzo.

Proseguono i lavori delle Commissioni.Lunedì 6

10.30 Commissione Legalità, presidente Domenico Rossi, approfondimento tecnico in merito alla sicurezza nel lavoro stagionale del settore agricolo.14.15 Consiglio delle autonomie locali.14.30 e 15 quarta, presidente Luigi Icardi, audizioni con i primi firmatari delle petizioni popolari sulla riapertura dello sportello Asl di Borgaro Torinese e sulla revoca della chiusura del poliambulatorio Asl di Via del Ridotto a Torino.Martedì 7

Dalle 11 alle 13 Consiglio regionale.13 Conferenza dei capigruppo14 Interrogazioni e Question Time.Mercoledì 8

9.30 terza, presidente Claudio Sacchetto, informativa della Giunta regionale sulla crisi del settore vitivinicolo.14 terza, in congiunta con la quinta, presidente Sergio Bartoli, per un approfondimento sui criteri per l’individuazione delle aree agricole di elevato valore e per il proseguimento dell’esame del Ddl 136 sulle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.15.30 prima, presidente Roberto Ravello, parere finanziario sul Ddl 136. A seguire seduta congiunta della terza e della quinta per la conclusione dell’esame del Ddl 136.Giovedì 9

14.30 sesta, presidente Paola Antonetto, conclusione istruttoria Pdl 97 sull’orientamento sportivo ed espressione parere preventivo sulla proposta di deliberazione relativa ai criteri per la nomina degli esperti nella Consulta sul patrimonio linguistico piemontese.

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