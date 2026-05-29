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Sette giorni dal 3 giugno

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6 minuti fa

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La prossima settimana prosegue l’attività dell’Assemblea regionale, presieduta da Davide Nicco, con alcune riunioni delle Commissioni consiliari, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo.

Questo il programma dei lavori.

Mercoledì 3 giugno

10 quinta, presidente Sergio Bartoli, esame Ddl 141 “Disposizioni urgenti in materia di dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale”.

10.45 prima, presidente Roberto Ravello, parere finanziario sul Ddl 141.

(Ripresa quinta per esame definitivo Ddl 141).

11 sesta, presidente Paola Antonetto, proseguimento esame Pdcr 159 sul dimensionamento scolastico.

12 Conferenza dei capigruppo.

15 terza, presidente Claudio Sacchetto, audizione associazioni di categoria sul “dumping contrattuale” nei settori turismo, ristorazione e terziario.

Giovedì 4

14.30 quinta, prime determinazioni Pdcr 152 (sperimentazione in materia di abbruciamenti).

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