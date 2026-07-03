Semplificazione, ambiente e welfare abitativo. La settimana dell’Assemblea legislativa.

La settimana dei lavori in Consiglio regionale è stata segnata principalmente dall’approvazione in Aula della legge “Semplifica Piemonte”, un provvedimento volto a rafforzare in modo strutturale la capacità della Regione di affrontare un contesto normativo e amministrativo sempre più complesso.

L’obiettivo della nuova normativa è rendere l’azione regionale più semplice, chiara ed efficace, riducendo la complessità burocratica attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, con una conseguente diminuzione di tempi e adempimenti per cittadini e imprese. Il testo punta inoltre a rafforzare la digitalizzazione dei servizi pubblici e a migliorare l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni. La legge promuove anche un modello amministrativo fondato sulla collaborazione, sull’innovazione e sul miglioramento continuo, valorizzando le competenze della Pubblica amministrazione come elemento strategico per garantire servizi più efficienti e una maggiore capacità di risposta alle esigenze degli utenti.

Sul fronte dei lavori delle Commissioni, in materia di ambiente e agricoltura è proseguito l’esame del Disegno di legge n. 136 relativo alle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici. Il confronto si è concentrato in particolare sulle distanze degli impianti da siti Unesco, superstrade, corsi d’acqua e aree agricole già compromesse. L’assessore all’ambiente ha poi anche illustrato la proposta di aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell’aria, approvato nel 2024. La revisione prevede una variazione di spesa pari a 43,3 milioni di euro e introduce misure alternative al blocco dei veicoli diesel Euro 5, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio emissivo. Gli interventi riguarderanno i settori dei trasporti, dell’agricoltura, dell’energia e del riscaldamento.

In Commissione sanità è stato espresso parere favorevole preventivo alla proposta di regolamento che introduce misure di sostegno per le vittime di truffe affettive commesse attraverso strumenti digitali.

Infine, la Commissione urbanistica ha ascoltato i rappresentanti di ATC Piemonte Centrale, ATC Piemonte Sud e ATC Piemonte Nord. Al centro dell’audizione i temi della riqualificazione degli alloggi, dell’efficientamento energetico e dell’autorecupero. L’obiettivo delle Agenzie territoriali per la casa è incrementare la disponibilità di abitazioni assegnabili alle persone che si trovano in condizioni di emergenza abitativa.

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