Paola Baldovino a Bologna per i dieci anni del FOIA: “Aumentano le istanze dei cittadini”

In occasione dei dieci anni del Freedom of Information Act (FOIA), si è svolto a Bologna il convegno “Dieci anni di diritto all’informazione pubblica. Trasparenza, comunicazione pubblica, partecipazione”, dedicato al tema dell’accesso ai dati e ai documenti della Pubblica amministrazione.

Paola Baldovino, Difensore civico della Regione Piemonte, è intervenuta al convegno evidenziando come la trasparenza rappresenti un principio fondamentale dell’azione amministrativa e ribadendo il valore dell’accesso documentale e civico generalizzato.

Nel corso del suo intervento ha inoltre evidenziato la costante crescita delle istanze di riesame presentate al Difensore civico del Piemonte, segnale di una crescente attenzione dei cittadini verso il diritto all’informazione pubblica. Ha quindi auspicato un ulteriore rafforzamento delle garanzie a tutela dell’accesso civico e del ruolo dell’istituto quale organo di riesame.

L’iniziativa è stata organizzata dal Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.

Le modalità per la presentazione di un’istanza al Difensore civico sono disponibili al seguente link: https://www.cr.piemonte.it/cms/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico

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