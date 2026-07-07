Festa del Piemonte, continua il percorso di avvicinamento al 19 luglio con eventi sul territorio regionale

Prosegue il calendario di iniziative organizzate nell’ambito della Festa del Piemonte, ricorrenza istituita con legge regionale nel 2022 e celebrata ogni anno il 19 luglio, anniversario della storica Battaglia dell’Assietta del 1747, episodio simbolo dell’identità e della storia piemontese.

In attesa dell’appuntamento principale della manifestazione, il territorio regionale continua a essere animato da conferenze, concerti, rievocazioni storiche, visite culturali e momenti di approfondimento che coinvolgono istituzioni, associazioni e comunità locali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Piemonte.

Domani mercoledì 8 luglio, alle ore 18.30 ad Ivrea presso l’ex Chiesa di Santa Maria, si terrà la conferenza “Il Piemonte di Antonio Peretti e Re Carlo Alberto di Savoia”, con gli interventi di Alessia Giorda, storica e scrittrice, responsabile per la valorizzazione del patrimonio storico e sabaudo del Castello Reale di Rivoli, e di Mattia Spaggiari, filologo, storico e scrittore. La giornata si concluderà alle ore 21.00 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in piazza Castello 16 con il concerto della Corale dell’Associazione Cori Piemontesi.

Giovedì 9 luglio, a Torino, Palazzo Lascaris – via Alfieri 15 – ospiterà alle ore 16.30 la conferenza “Due eroi alle origini dei Principi di Carignano: Tommaso il Condottiero, Maurizio il ‘Facitor di Papi’”, con l’intervento dello storico Gustavo Mola di Nomaglio, vicepresidente del Centro Studi Piemontesi.

Nella stessa giornata, alle ore 20.30, il Santuario di Graglia – via Campiglie 1 – nel Biellese farà da cornice all’incontro “La tradizione piemontese del lavoro: la storia dei Ciulin”, con gli interventi dello storico Enzo Clerico e di Claudia Ghiraldello, esperta d’arte del Tribunale di Biella. Al termine è prevista una visita guidata del Santuario.

Tra gli appuntamenti più suggestivi figurano le iniziative in programma a Fenestrelle, dove sabato 11 sarà organizzata un’escursione in e-bike fino al Colle dell’Assietta, accompagnata da una guida che ripercorrerà gli eventi storici legati ai luoghi della celebre battaglia. Sempre a Fenestrelle, sabato 11 luglio alle ore 16.00, il Forte Mutin ospiterà passeggiate musicali con l’ascolto di brani d’epoca, militari e civili, per riscoprire l’identità sonora della valle.

Sempre sabato 11 luglio, l’Abbazia di Novalesa – frazione S.Pietro 4 – accoglierà alle ore 16.30 il Concerto d’Organo del Maestro Ferruccio Berto¬letti, mentre al Sacro Monte di Varallo Sesia, patrimonio UNESCO, alle ore 17.30 si terrà la conferenza “I Sacri Monti del Piemonte – Patrimonio UNESCO: origine e storia”, con la partecipazione di Fabrizio Nucera Giampaolo, Damiano Pomi e Cesare Silva, studiosi ed esperti della storia religiosa e culturale del territorio.

A Santena, nella prestigiosa cornice del Castello Cavour in piazza Visconti Venosta 2,, alle ore 15.00 si svolgerà la conferenza “Vini eroici e memorie del Piemonte. Storia, gusto e teatro tra ’700 e ’800”, con gli interventi di Giancarlo Martina, presidente del Consorzio D.O.C. Valsusa, e di Enrico Mattia Giorio, sommelier AIS e referente ANAPI Torino. L’appuntamento sarà seguito dallo spettacolo teatrale del Gruppo Borgatta’s Factory “Bogianen – Di guerre di successione e leggende fondative”.

Il centro storico di Torino sarà protagonista di due importanti momenti celebrativi. Sempre sabato 11 luglio, alle ore 20.30, la sfilata “Viaggiando nella storia del Piemonte” vedrà la partecipazione di numerosi gruppi storici in abiti d’epoca, che ripercorreranno i secoli della storia regionale attraverso rievocazioni e rappresentazioni suggestive. Domenica 12 luglio, alle ore 17.00, l’evento “Piemonte in festa – Aspettando l’Assietta” riunirà bande musicali, gruppi folkloristici e storici, con la partecipazione del team storico della Nazionale Majorettes.

Nel prossimo comunicato saranno illustrati gli appuntamenti in programma fino al 19 luglio nell’ambito delle celebrazioni al Colle dell’Assietta.

Di seguito è disponibile il link per consultare il programma completo: https://www.cr.piemonte.it/cms/sites/default/files/editor/allegati/2026/programma_festa%20del%20piemonte_2026_def.pdf

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