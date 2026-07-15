58ª Festa del Piemonte: nel fine settimana la rievocazione storica al Colle dell’Assietta

Proseguono gli appuntamenti della Festa del Piemonte, la ricorrenza istituita dalla Regione Piemonte nel 2022 e celebrata ogni anno il 19 luglio, anniversario della storica Battaglia dell’Assietta del 1747, uno degli eventi più significativi della storia piemontese.

Il programma delle prossime iniziative prevede, giovedì 16 luglio alle 16.30, a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15) a Torino, la conferenza “Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours: la seconda Madama Reale, identità e progetti”, tenuta da Elena Gianasso del Politecnico di Torino.

Venerdì 17 luglio, alle 21.15, la Chiesa di Santa Maria Assunta di Meana di Susa ospiterà il concerto “Musiche al tempo della Battaglia dell’Assietta”.

Sabato 18 luglio il Drapò, la bandiera del Piemonte, sarà proiettato sulla Mole Antonelliana. Nel pomeriggio il cuore delle celebrazioni si sposterà al Colle dell’Assietta. Dalle ore 15.00 è prevista la visita al campo militare, seguita in serata dalla fiaccolata con omaggio ai caduti all’obelisco e dal tradizionale falò accompagnato da musica e balli.

Domenica 19 luglio il Colle dell’Assietta sarà teatro delle commemorazioni ufficiali: si inizia alle ore 9.45 con l’alzabandiera seguita dalla Santa Messa in piemontese, fino alla commemorazione dei caduti e alla rievocazione storica della battaglia in programma alle 11.45. Nel pomeriggio si terrà inoltre la conferenza “La Battaglia dell’Assietta e la campagna militare alpina del 1747”.

Le celebrazioni coinvolgeranno anche altri territori piemontesi. A Torino, domenica, Palazzo Lascaris aprirà le proprie porte ai visitatori con due visite guidate curate da Turismo Torino e Provincia. A Fenestrelle, alle 16.00 presso il palco arena ex bocciofila, si svolgerà l’evento “Antichi Balli Popolari” con gruppi folkloristici e l’esibizione degli spadonari. In serata, a Chieri, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Malavi ’d… Piemunteis!!!”, arricchito dagli interventi musicali del gruppo I Quatr Rubatà.

Di seguito è disponibile il link per consultare il programma completo:

https://www.cr.piemonte.it/cms/sites/default/files/editor/allegati/2026/programma_festa%20del%20piemonte_2026_def.pdf

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