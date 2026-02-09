La partecipazione dei cittadini al fianco degli ambulanti contro lo spostamento del mercato non è stata una semplice protesta, ma una dimostrazione concreta che a Biella esiste ancora una comunità che vuole contare, essere ascoltata e non accetta decisioni calate dall’alto.

L’amministrazione ha parlato di “pausa di riflessione”, ribadendo però l’idea di riportare il mercato in centro. Ma una domanda è inevitabile: riflessione su cosa? Sulla sola collocazione geografica o sul futuro stesso del mercato?

Perché se tutto si riduce a spostare le bancarelle da una piazza all’altra, allora non si sta governando un cambiamento, si sta semplicemente spostando un problema.

I mercati che funzionano davvero non sono quelli messi in una piazza per tradizione o comodità politica, ma quelli che hanno un’identità precisa, una qualità riconoscibile, una funzione urbana viva. Ed è proprio questo che a Biella manca da anni: una visione.

Invece di inseguire modelli standardizzati, come il mercato europeo buono per un fine settimana, redditizio solo per la rete ristretta dei commercianti esterni e poi dimenticato, andrebbe sviluppata un’idea locale.

Biella, capitale del tessile, potrebbe diventare un punto di riferimento sul riuso di qualità e sul riciclo dei materiali, attirando giovani, famiglie e visitatori. Ma serve coraggio politico, non semplici spostamenti logistici.

Il vero nodo è questo: vogliamo un mercato che sopravvive per inerzia o uno che diventa motore sociale ed economico?

Questa “pausa di riflessione” sembra un modo elegante per prendere tempo, se non si trasforma in un confronto vero con gli ambulanti e con la città.

Biella non ha bisogno dell’ennesima soluzione tampone. Ha bisogno di una scelta forte, identitaria, moderna. Continuare a ragionare solo in termini di spostamenti significa perdere un’altra occasione. E purtroppo, di occasioni perse, questa città ne ha già collezionate abbastanza.

