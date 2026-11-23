La recentissima classifica di ItaliaOggi consegna al Biellese un risultato che dovrebbe interrogare tutta la politica: 64° posto su 107 province per qualità della vita, ma addirittura 103° per sicurezza sociale.

Il dato è tanto più significativo se confrontato con gli indicatori economici: siamo al 29° posto per reddito e ricchezza e al 38° per affari e lavoro. Come può un territorio che conserva una discreta capacità di produrre ricchezza trovarsi così in difficoltà sul fronte della coesione sociale? Evidentemente il benessere economico non si distribuisce automaticamente in benessere collettivo.

Per OsservaBiella le famiglie seguite dai servizi sociali sono passate da 5.683 nel 2021 a 7.136 nel 2025, coinvolgendo oltre 12 mila persone.

Inoltre, dal 2019 abbiamo perso oltre il 4% della popolazione. L’età media è di 50,5 anni e contiamo 324 anziani ogni 100 giovani. Un territorio che invecchia, perde abitanti e fatica a offrire prospettive alle nuove generazioni.

Non mancano le eccellenze, le competenze, il volontariato e un tessuto produttivo importante. Ma non possiamo confondere la ricchezza di un territorio con il benessere dei suoi cittadini.

Servono politiche concrete per le persone, con risultati verificabili e responsabilità.

Una comunità si misura anche dalla capacità di non lasciare indietro nessuno. E questa classifica dovrebbe diventare un’occasione per cambiare priorità, non l’ennesimo dato da commentare e poi dimenticare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook