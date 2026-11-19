Ha ragione il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo, quando manifesta preoccupazione per il futuro dell’associazionismo volontaristico nel Biellese, oggi anagraficamente appesantito dall’età media di chi fa parte di queste realtà. Ma se andiamo a vedere le incombenze a carico delle associazioni scattate a far data dal 1° gennaio scorso, con l’inquadramento nel Terzo Settore (sancito dai Governi Renzi e Gentiloni in special modo su pressioni dell’associazionismo di solidarietà sociale), comprendiamo facilmente una certa insofferenza.

Forse in ambito sociale si è trattato di un provvedimento quasi necessario ai fini dell’ottenimento di un riconoscimento rivolto a chi si sforza di garantire quei livelli assistenziali che lo Stato fatica a sostenere, ma sul fronte dell’associazionismo culturale gli effetti sono stati disastrosi.

Certo, il legislatore sottolinea che l’inserimento nel Terzo Settore non è obbligatorio, ma se non vengono affrontate le procedure per l’ingresso nel Terzo Settore, si perde automaticamente la possibilità di avere accesso ai contributi pubblici, che sono quelli che garantiscono la sopravvivenza di tanta parte delle realtà associative in ambito culturale.

Presa la decisione di dare vita ad un’associazione, ci si ritrova avvolti in un groviglio di norme per districarsi dalle quali è indispensabile la consulenza di un professionista (per lo più un commercialista), con relativi costi. Anzi, i costi, valutabili in alcune centinaia di euro, iniziano ancor prima, all’atto della registrazione dell’associazione, per ottenere la quale è però necessario redigere uno statuto (e qui forse è consigliabile la consulenza di un notaio, sempre con relativi costi).

Ogni anno poi occorre redigere un bilancio che va consegnato nelle sedi indicate.

Occorre un codice fiscale per avere accesso agli eventuali contributi istituzionali necessari per sostenere le attività associative; ma ci vuole anche un conto corrente bancario, ove le istituzioni possano versare i sempre eventuali contributi assegnati. Attenzione però a non avventurarsi in attività che comportino introiti non derivanti dai versamenti di quote associative o tesseramenti poiché, in quel caso, entra in gioco un complesso sistema di tassazioni, agevolate o meno (e qui torna in gioco il commercialista). E se poi a qualcuno venisse in mente di emettere fatture per prestazioni comunque legate all’attività associativa (ricordo, sempre con caratteristiche di volontariato), a quel punto è necessaria la partita Iva.

Insomma, un’associazione diventa un’impresa.

Ma se si vogliono ringiovanire i ranghi di associazioni esistenti, come auspica il presidente della Fondazione Crb, ma ancor più, in ambito culturale, promuovere l’aggregazione di giovani intorno a nuove realtà, allora si dovrebbe pensare all’elargizione di contributi che consentano l’accesso ai… contributi poiché, chi un’associazione la vuole avviare, soprattutto se giovane, difficilmente è in grado di fare fronte ai costi ed alle incombenze che ciò comporta.

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