Le voci lontane di quel lavatoio

C’è un lavatoio antico a lato della strada di San Giuseppe di Casto che qualcuno ha voluto impreziosire con vasi fioriti, facendo di un luogo destinato all’abbandono, un angolo di storia che continua a vivere, facendosi testimone del tempo. Un vecchio lavatoio non è solo una grande vasca con tanti getti d’acqua ove un tempo le donne lavavano i panni. E’ un angolo di vita di un borgo, una vita che va oltre, che non si ferma, che parla del tempo andato e che va ascoltato con rispetto. Chissà quante centinaia di donne e per quante decine di anni si accostarono a quel lavatoio. Quante ceste piene di panni da lavare, quante ceste piene di panni lavati. Quante mani morse dal gelo d’inverno, quanti timidi sorrisi di giovinette un po’ esitanti tra il fare deciso di altre donne, madri e nonne solcate dalla vita, si saranno intrecciati nelle stagioni più clementi. E quanti sussurri intorno al gorgoglìo di quelle acque, quanti segreti svelati, quante parole non dette, quante tristezze non rivelate e quante speranze accennate con qualche sospiro.

Un lavatoio non era solo il luogo ove si lavavano i panni. Era uno dei luoghi in cui palpitava la vita di una comunità.

Oggi, quel vecchio lavatoio non più frequentato, ma accarezzato da mani e pensieri gentili, è lì come lo lasciarono le ultime donne che vi si recarono per lavare i panni; ha una sua dignitosa imponenza, ad ogni sguardo pare voglia dire qualcosa, sembrerebbe voler ringraziare chi si accorge di lui, chi ancora di lui continua ad occuparsi. Sarebbero tante le cose che potrebbe raccontare, tante le cose viste, sentite e vissute. Ma rimane lì, come uno scrigno colmo di storie che non finiscono nei libri, che nessuno studia a scuola, che nessuno dovrà mai raccontare per superare un esame. Storie piccole di gente semplice che sono però il patrimonio più vero di una comunità. Quelle storie che ci appartengono e che non potremo lasciarci alle spalle perché sono dentro di noi e, quando meno ce lo aspettiamo, ricompaiono, per raccontarci chi siamo e da dove veniamo.

Sulla strada di San Giuseppe di Casto, c’è un lavatoio antico che qualcuno ha voluto impreziosire con vasi fioriti. Se lo vedrete, accostate e spegnete il motore dell’auto, abbassate il finestrino ed osservatelo in silenzio. Sentirete il sussurrare di tante voci lontane che vi riempiranno il cuore.

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