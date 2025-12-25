Cercare l’Evento dentro alla cornice

Qualche giorno fa un amico sacerdote mi raccontava di avere incontrato nel corso dell’anno che volge al termine, tante persone di Paesi diversi e di religioni altrettanto diverse. E, mi diceva, tutti aprono o chiudono le loro corrispondenze riportando nella data l’anno 2025. E’ il riconoscimento, osservava il sacerdote, che anche per chi non è cristiano, circa duemila anni or sono, qualcosa di straordinario è accaduto. Qualcosa che ha cambiato la storia del mondo.

E sta proprio in questa consapevolezza tutto il senso del Natale, cioè della nascita di Colui che domani andremo a festeggiare, celebrandone la venuta al mondo. Del resto, anche una scrittrice come Natalia Ginzburg, notoriamente ebrea ed atea, anni fa scriveva: “…La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? Sono quasi duemila anni che diciamo “prima di Cristo” e “dopo Cristo” …”.

Per questo quei presidi e quegli insegnanti che vorrebbero togliere Gesù dai presepi o dai canti natalizi, asserendo di volere con quel gesto rispettare le altre religioni, compiono in realtà un atto che non onora la laicità, ma premia la stupidità. Credo che nessun appartenente ad altre religioni abbia mai chiesto di rimuovere Gesù dai presepi o dai canti di Natale.

Fatte queste riflessioni, ci si può immergere tra vetrine scintillanti, strade illuminate, centri commerciali presi d’assalto, parcheggi introvabili, pandori, panettoni, regali e bollicine con la consapevolezza però che tutto ciò non è altro che la cornice entro la quale è racchiuso l’Evento. E che questo Evento non dovrebbe comunque distoglierci dalla sofferenza dei conflitti, dall’attesa di chi spera in un cenno di solidarietà, dal pensiero rivolto a chi soffre nelle corsie degli ospedali o delle case di riposo o a chi non c’è più.

Lo so, questi sono pensieri che non dovrebbero attraversare le nostre menti solo nei momenti emotivamente più coinvolgenti dell’anno. Ma riuscire ad accendere qualche piccola luce nello scintillìo di questi giorni è un cenno che non cadrà nel vuoto. Buon Natale a tutti.

