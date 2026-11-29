La lettera di un cittadino parecchio preoccupato per la situazione di via Quintino Sella.

Vorrei portare all’attenzione di chi amministra la città e, soprattutto, di chi percorre quotidianamente quella strada, una situazione che sta diventando sempre più preoccupante. Sto parlando di quanto accade in via Quintino Sella, a Biella, in particolare nel tratto che dalla basilica di San Sebastiano scende verso piazza Cossato.

È sufficiente andare a fare due passi da quelle parti per rendersi conto del problema. Troppi automobilisti la percorrono a velocità decisamente eccessive, come se si trovassero su un rettilineo di periferia in mezzo ai campi anziché su una strada stretta, nel cuore della città. Eppure basterebbe guardarsi intorno per capire quanto sia pericoloso.

Via Quintino Sella è una strada particolare, con una carreggiata stretta e una pavimentazione in ciottolato che, soprattutto in determinate condizioni, può rendere più difficile mantenere l’aderenza. Procedere a velocità sostenuta significa aumentare sensibilmente il rischio di perdere il controllo del veicolo, con conseguenze che è facile immaginare.

Ma c’è anche un altro aspetto, forse meno grave ma certamente emblematico della mancanza di attenzione e rispetto per chi si trova a piedi. Nelle giornate di pioggia, attraversare o semplicemente camminare lungo quel tratto diventa un’impresa. Le automobili sfrecciano senza rallentare, incuranti delle pozzanghere e dei pedoni, che puntualmente vengono “lavati” da capo a piedi. Anche quando questi ultimi sono ben visibili a bordo strada, sembra che nessuno senta il bisogno di togliere il piede dall’acceleratore.

E se farsi lavare da un’auto che passa a 30 centimetri da te non è certo piacevole, il problema vero è un altro: il rischio concreto che prima o poi possa verificarsi un incidente, magari con conseguenze ben più serie.

La situazione, peraltro, è peggiorata da quando via Pietro Micca è stata chiusa per i lavori. Il traffico che attraversa via Quintino Sella è aumentato, ma non sembra essere diminuita la velocità di chi la percorre. Più automobili, dunque, ma sempre la stessa, eccessiva disinvoltura al volante.

Non credo sia una richiesta assurda pretendere un po’ di buon senso, di attenzione e di rispetto per gli altri. Rallentare in una strada stretta e pavimentata in ciottolato non dovrebbe essere una concessione, ma una regola elementare.

Per questo l’appello è semplice e diretto: togliete quel maledetto piede dall’acceleratore.

Un cittadino preoccupato

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