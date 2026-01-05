Ricordiamo i nostri cari defunti. Un pensiero d’amore per i nostri cari defunti, la pagina dei necrologi del giornale La Provincia di Biella.it. I necrologi sul giornale La Provincia di Biella.it sono gratuiti.

Ricordiamo i nostri cari defunti

La pagina dei necrologi de La Provincia di Biella.it in edicola sabato 3 gennaio. L’ultimo saluto ai nostri cari defunti. Ricordiamo che i necrologi sul giornale La Provincia di Biella.it sono gratuiti. Per informazioni chiamare il numero 015.32383.

I necrologi fanno parte di una tradizione antica che ereditiamo dal tempo degli antichi romani. In questo approfondimento spiegheremo cosa è un necrologio, qual è il scopo, come si scrive, dove pubblicarlo, etc.

Cosa sono i necrologi e come sono utilizzati oggi?

Un necrologio è un annuncio della morte di qualcuno, che viene spesso stampato su un giornale o pubblicato online. I necrologi spesso includono informazioni biografiche, un elenco di familiari sopravvissuti, realizzazioni, hobby e informazioni relative a visite, cerimonie funebri o funerali. I sinonimi includono tributo mortuario e avviso di morte.

Capire cos’è un necrologio può aiutarti se ne scrivi uno per una persona cara, se ne pre-scrivi uno per te stesso o ne trovi uno sul giornale. È una breve panoramica degli eventi e delle tappe fondamentali della vita della persona deceduta.

Perché lo chiamano necrologio?

La parola necrologio ha le sue origini in latino con obitus che significa incontrare o andare verso la propria morte. La parola obit è un antico termine francese che significa morire o cadere. Il suffisso -ary significa tipicamente appartenente o connesso a.

Qual è la differenza tra un necrologio e un avviso di morte?

Un necrologio e un avviso di morte hanno alcune somiglianze, ma ci sono alcune differenze significative. Un necrologio è spesso più lungo di un avviso di morte, condivide informazioni biografiche e non è necessario che venga stampato dopo la morte di una persona. Un avviso di morte afferma i fatti, senza entrare in informazioni biografiche dettagliate, è spesso breve e può essere utilizzato per notificare i beni ai beneficiari e ai creditori. Gli avvisi di morte possono essere apposti con i necrologi o con gli annunci.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook