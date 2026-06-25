Si corre il Rally Lana Storico e a Biella e dintorni si respira aria di grande fermento. Sia per la ben nota passione che contraddistingue la zona. Sia per i tanti tasselli che stanno componendo il mosaico della manifestazione organizzata da Veglio 4×4 in collaborazione con Aci Biella.

Si corre il Rally Lana Storico

E’ confermata la ripresa in diretta della nuova prova speciale “Lessona-Piero Giardino”, tanto nel passaggio serale del venerdì quanto nei due previsti il sabato. Durante il prologo serale le evoluzioni delle vetture in gara saranno proiettate sul maxi-schermo allestito al Lessona Summer Festival. Trasmesse anche sui canali di Aci Sport TV via web e sul canale 228 della piattaforma Sky. Una straordinaria visibilità per le kermesse, tanto più che trasmissione avverrà anche nei due passaggi del sabato.

Intanto da alcuni giorni due elementi di notevole importanza stanno catalizzando l’attenzione. E’ data certa la presenza dei pilota di casa Piero Liatti e Corrado Pinzano. E’ bene ricordare come il “Lana” nella tipologia rally storico di regolarità richiama gli esperti della regolarità a media per le due gare – “60” e “50” – anch’esse titolate tricolori.

Oltre alle validità tricolori appena citate, il rally ha confermato le titolazioni per il Trz della Prima Zona, del quale sarà il secondo dei quattro appuntamenti. Saranno inoltre in lizza gli iscritti al “Trofeo A112 Abarth Yokohama”, oltre a quelli del “Memory Fornaca” e del “Michelin Trofeo Storico”.

Il programma della due giorni di gara

Ricco di novità è il programma della gara, sempre concentrata in due giorni. Ma con la novità dello svolgimento di una prova speciale, la “Lessona-Piero Giardino”, nella serata del venerdì.

Lo stesso tratto cronometrato sarà riproposto l’indomani e con altre tre prove speciali (“Campore”, “Baltigati” e “Camandona”) da ripetere due volte. Per un totale di nove speciali e 104,54 chilometri cronometrati.

Domani l’Agorà Palace Hotel inizierà dalle 10 a ricevere gli equipaggi iscritti per la procedura delle verifiche sportive. Mezz’ora più tardi spazio alle verifiche tecniche negli adiacenti Giardini Zumaglini. Alle 19 dal centro commerciale “Gli Orsi” la partenza del rally e la disputa della prima prova, nella quale saranno le A112 del trofeo dedicato le prime a dare spettacolo. A seguire il riordino al “Lessona Eventi”, con il successivo ingresso in riordino notturno a partire dalle 21.05.

Alle 8.30 di sabato il rally ripartirà per affrontare le successive speciali, inframezzate da due riordini a Cossato e un terzo a “Gli Orsi”. Seguito, quest’ultimo, dal parco assistenza. L’arrivo è previsto alle 18.26. Poi, spazio alla tradizionale cerimonia delle premiazioni sul palco.

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