Motori sulla Serra: passione, storia e solidarietà sulle strade del Biellese. Per uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di veicoli storici.

A Bornasco, frazione di Sala Biellese, andrà infatti in scena la terza edizione del raduno dedicato alle auto e alle moto d’epoca. Un evento che unisce la passione per il motorismo storico alla valorizzazione del territorio e alla solidarietà.

Motori sulla Serra: passione, storia e solidarietà sulle strade del Biellese

La giornata, organizzata nell’ambito della “Ulde Beer Fest”, richiamerà equipaggi provenienti da tutto il Piemonte e dalle regioni limitrofe. Offrendo ai partecipanti una giornata all’insegna della convivialità, della cultura motoristica e della scoperta delle bellezze del Biellese.

La manifestazione prenderà il via alle 9 con il ritrovo e le iscrizioni al locale Padiglione Feste. Dopo l’accoglienza degli equipaggi, il corteo partirà per un suggestivo percorso panoramico lungo le strade della Serra, attraversando alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio. Il programma prevede due tappe con momenti di ristoro, esposizione dei veicoli e occasioni di incontro tra collezionisti e appassionati.

Il raduno è aperto ad auto e motociclette d’epoca e rappresenta un’opportunità per ammirare da vicino autentici gioielli della storia dell’automobile e del motociclismo italiano e internazionale. Mezzi perfettamente conservati e custoditi con passione dai rispettivi proprietari.

Solidarietà

“Motori sulla Serra” non è però soltanto una festa per gli amanti dei motori. Anche quest’anno l’iniziativa avrà un importante valore sociale. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Una Goccia per un Sorriso Odv”, a sostegno del reparto di Pediatria dell’Ospedale degli Infermi di Biella. Confermando lo spirito solidale che da sempre accompagna la manifestazione.

L’arrivo finale è previsto nuovamente a Bornasco, dove i partecipanti saranno accolti dalla “Ulde Beer Fest”, tra ottima cucina, birra, musica dal vivo e tanto divertimento. Per chi lo desidera sarà inoltre possibile partecipare al pranzo con paella organizzato all’interno della festa.

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