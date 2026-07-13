Corrado Pinzano firma l’impresa. Seconda piazza assoluta di carattere e determinazione per lui al “42° Rally della Marca”, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger. La gara è andata in scena nel fine settimana sulle colline trevigiane.

Corrado Pinzano firma l’impresa

Il pilota biellese era, come consuetudine, affiancato da Mauro Turati sulla Skoda Fabia RS Rally2 preparata da PA Racing (nella foto di Massimo Bettiol). E si presentava all’appuntamento veneto forte delle convincenti prestazioni messe in mostra nelle prime due gare stagionali, “Valtellina” e “Valli Ossolane”. A dare ulteriore fiducia c’erano anche i successi conquistati nelle due precedenti edizioni, disputata tra le strade di Valdobbiadene e Montebelluna, nel cuore delle colline patrimonio Unesco.

La prima parte si è rivelata però più complicata del previsto. Pinzano, non al meglio della condizione fisica dopo una notte di vigilia praticamente insonne, ha faticato a trovare il giusto ritmo nelle prove speciali iniziali. Perdendo terreno nei confronti dei principali avversari.

Nel giro conclusivo ha però tirato fuori tutta la classe, il mestiere e la determinazione. Supportato da un impeccabile Turati, il portacolori di New Driver’s Team ha saputo reagire con lucidità e grinta, sfoderando una prestazione di altissimo livello. Proprio quando le condizioni si sono fatte più difficili per l’arrivo della pioggia. Pinzano, adottando una perfetta strategia di gomme, ha attaccato senza esitazioni, ha conquistato la Power Stage “Monte Tomba”. Recuperando progressivamente sul bresciano Albertini, che lo precedeva in classifica.

Al via dell’ultima prova il distacco da lui era di 14”7, ma grazie ad una prestazione cristallina, è riuscito a rifilare al rivale 15”5. Completando una spettacolare rimonta che gli ha consegnato il secondo posto assoluto per appena nove decimi di secondo.

Secondo posto in campionato

Un risultato che vale quanto una vittoria in ottica campionato. Ai 12 punti conquistati con la seconda posizione assoluta si sono infatti aggiunti i 3 punti ottenuti grazie al successo nella Power Stage. Un bottino che consente a Pinzano di compiere un deciso balzo in avanti nel Campionato Italiano Rally Challenger, passando dal quarto al secondo posto.

«Una sensazione bellissima! Un risultato che oserei definire perfetto, perché è arrivato al termine di una gara che per me è stata tutt’altro che semplice – le sue parole dopo il traguardo -. Questo secondo posto ha un sapore speciale, determinante è stato il sostegno del mio copilota e della squadra. Nel giro conclusivo abbiamo stretto i denti e deciso di attaccare senza risparmiarci, anche quando la pioggia ha reso tutto abbastanza più complicato. Con Mauro abbiamo lavorato alla perfezione, la vettura ci ha dato grande fiducia e siamo riusciti a recuperare un distacco che sembrava impossibile da colmare. Vincere la Power Stage e conquistare il secondo posto per appena nove decimi è stata un’emozione incredibile, unica. Questo risultato ci dà una grande carica e conferma che siamo sulla strada giusta per il campionato, dopo le ferie saranno momenti caldi e noi vogliamo esserci, pronti a dare battaglia».

LEGGI ANCHE: Il Rally Lana Storico conquistato da Corrado Pinzano

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook