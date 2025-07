Estate a Biella: un disturbo stagionale

Arriva puntuale come un avviso dell’INPS. Porta bancarelle, festival musicali, spettacoli itineranti, e i soliti gazebo della Lega e degli altri super partiti con 4 gatti al seguito, pronti a raccogliere firme per qualsiasi cosa: perché tanto firmare è facile, far passare le proposte è un’altra faccenda. Ma va bene così, probabilmente puntano al Guinness per la collezione di autografi più inutile del Piemonte.

Poi abbiamo rally, corse in bici, maratone varie, serate al Piazzo (chiuso, ma dettagli), e ovviamente la discarica d’amianto che resiste e avanza meglio dei nostri legami affettivi, nonostante proteste sterili e politici locali che a Roma non sanno nemmeno indicare su Google Maps. Ah no, forse li ho confusi con qualche eroe di fiction su Rete4.

Insomma, l’estate qui si scalda e noi siamo già stufi. Perché vedere gente che ride e si diverte è un affronto alla nostra missione di vita: restare perennemente incazzati. Fa curriculum, rafforza l’identità cittadina. Altrimenti poi chi siamo? Dei poveretti felici? Non sia mai.

E vogliamo parlare delle buche? Ahhh le buche. Non importa se si discute di cultura, lavoro o meteo: alla fine si torna sempre lì. Provate solo a immaginare se un giorno venissero tutte tappate: gli esperti locali di viabilità laureati su Facebook crollerebbero in una crisi esistenziale senza precedenti, orfani del loro argomento preferito. Magari dovrebbero scoprire un hobby nuovo, tipo la lettura. O l’autoanalisi.

Quindi, godetevi la “città creativa” e tutto ciò che vomita fuori in estate. E se proprio non trovate nulla che vi aggradi, fate come sempre: chiamate i carabinieri. I giornali locali ringrazieranno per il titolone, e noi, popolo della rete con almeno tre neuroni funzionanti, avremo un altro sfigato da sbertucciare.

Viva Biella e i suoi NO a prescindere, perché dire SÌ significherebbe rischiare la serenità. E qui da noi, si sa, la serenità è roba da forestieri.

