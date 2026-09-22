Where New Fashion Finds a Stage

Conclusa la Settimana della moda di Milano, la stagione della moda globale si sposta verso Mosca: dal 26 settembre al 1° ottobre si terrà qui la Moscow Fashion Week. Questa grande piattaforma è da sempre aperta a sperimentazioni di talento, moda indipendente e nuovi nomi. Lo stesso evento moscovita riunisce diversi format, che comprendono non solo le sfilate, ma anche uno showroom, un programma educational e persino un festival di cortometraggi World Fashion Shorts, dove saranno proiettati film di partecipanti provenienti da Francia, Regno Unito, India, Filippine, Messico, Stati Uniti, Brasile e altri paesi.

Sulla passerella della capitale russa, il brand britannico Black Crown Label presenterà un progetto unico: le opere dell’artista e musicista Naseer Shamma saranno trasformate in look completi. Ogni opera diventerà una silhouette, un taglio, un movimento del tessuto – la fondatrice del brand Nohad Al Samarrie definisce la prossima sfilata una «galleria vivente», in cui l’arte «acquisisce un nuovo linguaggio fisico, passando dalla tela a forme tridimensionali pensate per la passerella».

Anche la provenienza dei designer che parteciperanno alla Moscow Fashion Week in questa stagione è particolarmente ampia: accanto al brand britannico sfileranno marchi provenienti da Spagna, Turchia, Sri Lanka, Cina, Nicaragua e da altri Paesi di Asia, Africa, America Latina ed Europa. La maison spagnola Miguel Llopis di Valencia presenterà in passerella la collezione Valentia: i suoi corsetti e corpetti strutturati richiamano la tradizione dell’abbigliamento valenciano, che per secoli ha contribuito a definire la silhouette dei costumi locali, mentre gli edifici storici e l’architettura classica della città hanno ispirato le linee e i tagli. Forme fluide e leggere convivono con rigorosi elementi strutturali, creando un senso di drammaticità misurata, mentre il tessuto – principalmente seta taffetà – restituisce la luce e i colori del Mediterraneo, elementi fondamentali dell’estetica del brand.

«Abbiamo deciso di presentare Valentia alla Moscow Fashion Week perché offre un’importante piattaforma internazionale per far conoscere la nostra visione della moda spagnola contemporanea a un nuovo pubblico. L’evento riunisce designer, professionisti del settore, media e buyer provenienti da diversi mercati, creando preziose opportunità di scambio culturale e commerciale. La Moscow Fashion Week è particolarmente importante perché il suo pubblico apprezza il design distintivo, la qualità artigianale e le collezioni con una forte identità culturale», racconta Miguel Llopis.

Quanto allo scambio culturale e commerciale di cui parla Llopis, sarà ulteriormente rafforzato dal BRICS+ Fashion Summit, che si terrà a Mosca dal 28 al 30 settembre, in parallelo con la Moscow Fashion Week. Questo forum business dedicato all’industria della moda delle economie in rapida crescita riunisce ogni anno produttori, designer, retailer e rappresentanti delle associazioni di categoria.

La Moscow Fashion Week mette insieme in un unico contesto stilisti, imprenditori, cinema, media e influencer, creando un vero e proprio ecosistema professionale. I brand di moda presentano le proprie collezioni in passerella, i buyer concludono accordi al pop up shop, gli operatori del settore discutono del futuro dell’industria durante le sessioni business, mentre gli spettatori del festival di cortometraggi osservano come la moda possa diventare un linguaggio cinematografico.

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