Volo Ryanair in ritardo da Torino?

Rimborso Ryanair ritardo è la prima cosa che cerchi quando, partendo da Biella, Cossato o da Vercelli, arrivi a Torino Caselle (TRN) per il tuo volo e vedi il tabellone cambiare orario di continuo, proprio per il tuo volo Ryanair. Che si tratti di un viaggio di lavoro o di piacere, un ritardo di 3 ore ti fa saltare i piani e ti complica la giornata.

Ecco come richiedere il rimborso e quanto puoi ottenere

Introduzione

Ma quello che molti passeggeri non sanno è che se un volo arriva a destinazione con oltre 3 ore di ritardo, la legge europea riconosce una compensazione economica fissa, da 250 a 600 euro.

In questo articolo ti spiegheremo nel dettaglio quando hai diritto a un indennizzo per un disservizio aereo, a quanto ammonta e come presentare la tua richiesta per ottenere ciò che ti spetta senza errori.

Il Regolamento CE 261/2004: la base legale del rimborso Ryanair per ritardo volo

Il Regolamento CE 261/2004 è la norma europea che tutela i passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni con meno 14 giorni di preavviso e overbooking. Questa legge garantisce ai passeggeri il diritto ad una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro, a seconda della tratta aerea.

In quali casi sei protetto dalla legge?

La tutela offerta dal Regolamento non dipende dalla tua nazionalità, ma si applica a chiunque viaggi su:

Voli in partenza da un aeroporto in territorio UE , a prescindere dalla compagnia scelta; questo significa che ogni volo Ryanair che decolla da Torino Caselle (TRN) è automaticamente coperto, qualunque sia la destinazione, in caso di ritardo;

, a prescindere dalla compagnia scelta; questo significa che ogni volo Ryanair che decolla da è automaticamente coperto, qualunque sia la destinazione, in caso di ritardo; Voli in arrivo in un aeroporto UE provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario;

provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario; Tratte Extra-UE, purché il volo sia operato da una compagnia europea.

Eccezioni e diritto all’assistenza: quando la compensazione non è prevista

La compensazione economica non è dovuta quando il ritardo è causato da circostanze eccezionali, cioè eventi realmente fuori dal controllo della compagnia aerea. Rientrano in questa categoria situazioni come condizioni meteo avverse, scioperi del personale aeroportuale o rischi per la sicurezza.

Anche in presenza di circostanze eccezionali, resta sempre garantito il diritto all’assistenza (pasti, bevande, hotel, trasferimenti, comunicazioni), dunque anche per un ritardo volo Ryanair da Torino Caselle.

Per un quadro completo, puoi consultare qui il testo ufficiale del Regolamento CE 261/2004 su EUR-Lex.

Dopo quante ore di ritardo Ryanair deve pagare

La regola è semplice: Ryanair deve pagare la compensazione quando il ritardo all’arrivo supera le 3 ore. Conta l’orario di arrivo effettivo, non quello di partenza.

Può capitare infatti che l’aereo sia decollato da Torino Caselle (TRN) con 4 ore di ritardo ma abbia recuperato tempo in volo; potrebbe in questo caso non raggiungere la soglia prevista per ottenere la compensazione se è comunque atterrato con meno di 3 ore di scarto rispetto all’orario previsto.

Legalmente, dunque, è rilevante solo l’apertura del portellone dell’aeromobile all’arrivo. Per questo motivo è sempre utile annotare o fotografare l’orario indicato sul tabellone degli arrivi: è la prova più efficace in caso di contestazioni da parte di Ryanair.

Oltre alla compensazione c’è un altro punto fondamentale: se il ritardo alla partenza supera le 2 ore, Ryanair è obbligata a fornire assistenza gratuita, che comprende:

Pasti e bevande;

Sistemazione in hotel, se necessario;

Trasferimenti gratuiti tra l’aeroporto e l’hotel;

Chiamate telefoniche, messaggi o e-mail.

Nel caso in cui la compagnia non fornisca assistenza immediata, puoi provvedere autonomamente e richiedere il risarcimento. È indispensabile però conservare ogni ricevuta per documentare che le spese sostenute, durante l’attesa per il ritardo del volo Ryanair da Torino, siano state necessarie e ragionevoli

Superata questa soglia, scatta il diritto al rimborso Ryanair per ritardo di almeno 3 ore.

A quanto ammonta il rimborso Ryanair per ritardo

Questa è la domanda che ogni passeggero si pone dopo aver subito un ritardo aereo Ryanair. Precisiamo subito che gli importi sono fissati dal Regolamento CE 261/2004 e dipendono esclusivamente dalla distanza del volo, non dal prezzo del biglietto.

€ 250,00 per voli fino a 1.500 km ( Torino – Roma, Torino – Napoli, Torino – Palermo )

per voli fino a ( ) € 400,00 per voli intracomunitari oltre i 1.500 km e fino a 3500 km ( Torino – Lanzarote )

per voli intracomunitari ( ) € 600,00 per voli oltre i 3.500 km, come voli intercontinentali con scalo o tratte extra-UE

Questi sono gli importi del rimborso Ryanair per ritardo volo da Torino Caselle, stabiliti dalla legge europea.

Ricorda bene: questi importi si intendono per singolo passeggero. Ciò significa che una famiglia di quattro persone su un volo Ryanair, Torino–Palermo, che arriva con oltre 3 ore di ritardo può ottenere 1.000 € complessivi, indipendentemente dal costo dei biglietti.

Cosa succede per i passeggeri sotto i due anni?

Per i bambini di età inferiore ai due anni è fondamentale fare una distinzione tecnica: viaggiando in braccio ai genitori e non occupando un posto a sedere proprio, non hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004. Resta sempre garantito, in caso di disservizio, il rimborso del prezzo del biglietto pagato.

Quando Ryanair può rifiutare il pagamento

Come già accennato, non sempre un ritardo aereo Ryanair da Torino o una cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso, danno diritto alla compensazione pecuniaria. Quando il ritardo è causato da circostanze eccezionali, cioè eventi realmente fuori dal controllo della compagnia aerea, Ryanair può legittimamente rifiutare il pagamento.

Rientrano tra queste:

Condizioni meteorologiche estreme

Scioperi di terze parti: controllori del traffico aereo o del personale aeroportuale (non dipendenti Ryanair)

controllori del traffico aereo o del personale aeroportuale (non dipendenti Ryanair) Emergenze di sicurezza o restrizioni dello spazio aereo imposte dalle autorità

Bisogna specificare comunque che anche se si verifica una “circostanza eccezionale” Ryanair è sempre obbligata a offrirti la scelta tra il rimborso integrale del biglietto o un imbarco su un volo alternativo. Questi diritti non possono essere negati, indipendentemente dalla causa del ritardo o della cancellazione improvvisa. Ciò che viene meno è solo la compensazione pecuniaria.

Attenzione: Ryanair ha una lunga storia di rifiuti basati su “circostanze eccezionali” anche quando non si applicano davvero. La compagnia tende a classificare come tali guasti tecnici legati alla manutenzione ordinaria, che secondo la giurisprudenza europea non rientrano tra le circostanze eccezionali.

Questo accade spesso anche per richieste di rimborso Ryanair per ritardo da Torino Caselle che sarebbero in realtà valide.

Come fare reclamo a Ryanair passo dopo passo

Ecco i passaggi da completare per presentare un reclamo efficace a Ryanair dopo un ritardo da Torino Caselle (TRN):

Conserva tutta la documentazione: tieni a portata di mano biglietti, carte d’imbarco e tutte le ricevute fiscali o scontrini relativi delle eventuali spese extra (pasti, trasporti o hotel) sostenute a causa del disservizio, oltre allo screenshot dell’orario effettivo di arrivo; Invia il reclamo tramite il portale ufficiale Ryanair: sezione ‘Assistenza’ > ‘Reclami’) o via email, specificando: numero del volo, data, aeroporto di partenza (Torino Caselle – TRN) orario programmato, orario effettivo di arrivo, importo richiesto ai sensi del Regolamento CE 261/2004; Conserva una copia del reclamo: salva la conferma dell’invio e annota la data: sarà utile in caso di mancata risposta o contestazioni; Attendi la risposta della compagnia: Ryanair ha fino a 30 giorni per rispondere, ma nella pratica i tempi sono spesso più lunghi.

Attenzione però: Ryanair è nota per un alto tasso di rifiuti iniziali, anche su richieste pienamente valide. Se preferisci evitare tempi lunghi, rifiuti pretestuosi e burocrazia, puoi richiedere il rimborso Ryanair tramite RimborsamiTu, che gestisce l’intera procedura al posto tuo, in modo completamente gratuito.

Cosa fare se Ryanair rifiuta o non risponde

Come già accennato un rifiuto da parte di Ryanair, o una sua mancata risposta, non significa che il diritto alla compensazione sia perso. È fondamentale conoscere tutte le opzioni disponibili:

Presentare un reclamo a ENAC: L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è l’autorità italiana di vigilanza che riceve i reclami dei passeggeri gratuitamente e può intervenire nei confronti della compagnia;

è l’autorità italiana di vigilanza che riceve i reclami dei passeggeri gratuitamente e può intervenire nei confronti della compagnia; Rivolgersi al Giudice di Pace : Per importi compresi tra 250 e 600 euro, accessibile senza avvocato con costi contenuti;

: Per importi compresi tra accessibile senza avvocato con costi contenuti; Affidarsi a un servizio specializzato nel recupero rimborsi, che gestisce l’intera procedura per conto del passeggero.

RimborsamiTu è uno dei servizi più utilizzati in Italia per rimborsi aerei Ryanair in ritardo e cancellazioni da Torino Caselle. A differenza di altre claim company, il servizio è completamente gratuito per il passeggero: gestiscono ogni fase della tua richiesta di rimborso, dal reclamo iniziale all’eventuale azione legale, fino all’ottenimento dell’indennizzo.

Come funziona il servizio

Modulo online: descrivi il disservizio in soli 2 minuti tramite il modulo dedicato.

descrivi il disservizio in soli 2 minuti tramite il modulo dedicato. Analisi rapida: il tuo caso viene valutato ed entro 24 ore verrà confermato se hai diritto all’indennizzo.

il tuo caso viene valutato ed entro 24 ore verrà confermato se hai diritto all’indennizzo. Gestione legale: il team legale, una volta ricevuta la documentazione, contatta la compagnia e avvia la pratica. Tu verrai aggiornato costantemente fino alla risoluzione.

il team legale, una volta ricevuta la documentazione, contatta la compagnia e avvia la pratica. Tu verrai aggiornato costantemente fino alla risoluzione. Incasso immediato: una volta ottenuto il rimborso, ti verrà inviata l’intera somma tramite bonifico bancario.

Entro quanto tempo fare reclamo: i termini di prescrizione

In Italia, il diritto a richiedere la compensazione non è infinito ma ha un limite di 2 anni a partire dalla data del volo.

Questo significa che i passeggeri del Biellese che hanno subito un ritardo Ryanair da Torino Caselle (TRN) negli ultimi due anni possono ancora presentare un reclamo valido.

Consigliamo sempre di agire in fretta, così che sia più semplice recuperare dati, orari ufficiali, documenti e informazioni che riducono il rischio di contestazioni da parte della compagnia.

Puoi verificare se hai diritto al rimborso Ryanair, per ritardo volo da Torino, grazie all’assistenza totalmente gratuita di RimborsamiTu.

FAQ – Domande frequenti

Ho prenotato il volo Ryanair tramite eDreams o un altro sito terzo: devo rivolgermi a loro o direttamente a Ryanair?

La compensazione per rimborso Ryanair ritardo prevista dal Regolamento CE 261/2004 va sempre richiesta direttamente a Ryanair, anche se il biglietto è stato acquistato tramite eDreams o altri intermediari. Gli intermediari gestiscono solo la vendita del biglietto, non i diritti del passeggero.

Il mio volo Ryanair da Torino è partito in orario ma è atterrato con 3 ore e mezza di ritardo per congestione aerea: ho diritto al rimborso?

Sì. Conta solo il ritardo all’arrivo, non la puntualità alla partenza.

La congestione del traffico aereo non è automaticamente una circostanza eccezionale: se Ryanair non dimostra che l’evento era inevitabile, la compensazione è dovuta.

Ryanair mi ha offerto un voucher come compensazione: sono obbligato ad accettarlo?

No. Il passeggero ha sempre diritto a ricevere l’importo in denaro (bonifico o altra forma equivalente). Il voucher è facoltativo e può essere rifiutato senza perdere il diritto alla compensazione.

Ho subito un ritardo su un volo Ryanair da Torino e ho perso la coincidenza: posso richiedere un risarcimento aggiuntivo?

Dipende dal tipo di coincidenza:

Se era una coincidenza Ryanair acquistata nello stesso itinerario , puoi richiedere sia la compensazione, sia il rimborso delle spese causate dalla perdita della coincidenza.

, puoi richiedere sia la compensazione, sia il rimborso delle spese causate dalla perdita della coincidenza. Se era una coincidenza separata, bisogna distinguere due ipotesi: se il primo volo ha accumulato almeno tre ore di ritardo la compensazione resta dovuta, ma le spese aggiuntive devono essere valutate caso per caso. Se invece il primo volo ha avuto un ritardo inferiore alle tre ore il passeggero non avrà diritto a un rimborso.

Ho già ricevuto il rimborso del biglietto cancellato da Ryanair: posso comunque chiedere anche la compensazione pecuniaria?

Sì. Il rimborso del biglietto e la compensazione economica sono due diritti distinti. Se la cancellazione rientra nei casi previsti dal Regolamento CE 261/2004, puoi ottenere entrambi, indipendentemente dal fatto che il biglietto sia già stato rimborsato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato