Tra moda e make-up: consigli per un Capodanno con i fiocchi

Il Capodanno è sempre più vicino: un evento speciale che merita di essere celebrato con il giusto entusiasmo, accogliendo con spirito il nuovo anno. E’ quindi arrivato il momento di iniziare a programmare la serata, a partire dal look fino ad arrivare all’organizzazione della stessa. Ecco alcuni utili consigli in merito all’outfit e al make-up da adottare seguendo le ultime tendenze, insieme a suggerimenti per trascorrere la serata del 31 dicembre in allegria.

Gli outfit attesi per il Capodanno 2026

Trovare nell’armadio i capi da indossare nel giorno che chiuderà il 2025 non è semplice quando le opzioni a disposizione sono molte. Secondo la tradizione ciò che si indossa nella notte del 31 dicembre è in grado di influire sull’energia per affrontare l’anno venturo. Queste sono alcune idee per fare bella figura:

Abito di velluto lungo con dettagli scintillanti : la scelta ideale per essere protagonista, da accompagnare con accessori semplici per evitare di sovraccaricare il look. Anche un vestito con paillettes è un’idea interessante. Se si resta in casa con gli amici, a formare l’outfit potrebbe essere un abito midi (oppure lungo) che valorizzi la silhouette.

: la scelta ideale per essere protagonista, da accompagnare con accessori semplici per evitare di sovraccaricare il look. Anche un vestito con paillettes è un’idea interessante. Se si resta in casa con gli amici, a formare l’outfit potrebbe essere un abito midi (oppure lungo) che valorizzi la silhouette. Completo con giacca sartoriale e camicia in pizzo : consigliato a chi preferisce rimanere elegante puntando sull’essenzialità. In questo contesto è apprezzabile, come alternativa, un abito nero (o realizzato in velluto), capace di unire stile e raffinatezza.

: consigliato a chi preferisce rimanere elegante puntando sull’essenzialità. In questo contesto è apprezzabile, come alternativa, un abito nero (o realizzato in velluto), capace di unire stile e raffinatezza. Mini dress con décolleté e accessori gioiello : stuzzicante ma raffinato, elegante e sensuale.

: stuzzicante ma raffinato, elegante e sensuale. Look “mob wife” con abito in tulle e dettagli rossi : per la donna sicura di sé che ama farsi apprezzare.

: per la donna sicura di sé che ama farsi apprezzare. Gonna in tartan con felpa oversize e kitten heels : idea che abbina comodità ed eleganza, risultando comoda e adatta a diversi contesti.

: idea che abbina comodità ed eleganza, risultando comoda e adatta a diversi contesti. Camicia bianca di seta + longuette luminosa : la seta è un tessuto che trasmette eleganza; con una gonna lunga dalle tonalità accese, diventa ancora più affascinante.

: la seta è un tessuto che trasmette eleganza; con una gonna lunga dalle tonalità accese, diventa ancora più affascinante. Outfit glam ispirato alle nuove tendenze 2025: durante l’anno gli stilisti hanno dato sfogo alla propria creatività con audaci accostamenti tra capi glamour ed elementi “utilitaristici”. Il risultato? Look eleganti e al contempo pratici.

Ciò che è veramente importante è adottare un look in grado di rispecchiare la propria personalità. E seguire quanto proposto dal mondo della moda è solo una possibilità, non un obbligo.

Scelte di tendenza e ispirazioni per il make-up perfetto

Per quanto riguarda il make-up perfetto, il Capodanno 2026 sarà all’insegna della continuità con quanto emerso nel 2025. Via libera, pertanto, a palette dai toni accesi, glitter, texture metalliche e finish luminosi.

Nel creare il proprio trucco, irrinunciabile è la fase di detersione del viso, utile a rimuovere eventuali tracce del trucco precedente e favorire l’ossigenazione dei pori. Un tonico non si limiterà a donare un pizzico di freschezza al viso, ma saprà levigare con efficacia la cute. Anche il primer è noto per la sua azione levigante: idrata la pelle e l’incarnato apparirà più uniforme, fungendo da ottima base per l’applicazione del trucco. Fondamentali, nelle feste destinate a proseguire per diverse ore, sono i rossetti a lunga durata. Con un prodotto di qualità spariranno le preoccupazioni legate alle sbavature e ai temuti segni sui denti.

A favorire un make-up impeccabile per l'ultimo dell'anno è l'esistenza di un vasto numero di e-shop incentrati sulla vendita di cosmetici.

Coloro che mettono la qualità sempre al primo posto, ma alle volte si vedono costretti ad acquistare prodotti meno performanti a causa di un budget limitato, grazie ai codici offerti da Sephora hanno l’opportunità di ordinare nel sito senza il timore di eccedere con il totale da pagare. Chi adora i look glamour, o vuole sperimentare nuove tecniche, potrà quindi aggiungere al carrello rossetti, fondotinta e palette con la certezza di risparmiare. Spesso i marchi di alta gamma hanno un prezzo elevato, comunque commisurato alla bontà delle formulazioni adottate. Le promozioni e i buoni sconto Sephora garantiscono a chiunque l’accesso ai migliori prodotti dei brand più celebri nel mercato.

Idee per tutti i gusti per trascorrere un Capodanno indimenticabile

A corto di idee su come trascorrere la serata più scoppiettante dell’anno? Di seguito alcuni consigli per festeggiare al meglio il Capodanno.

In casa : una serata a base di giochi da tavolo, una cena al buio, un torneo di karaoke, una sfida tra amici a lyp sync. Le alternative per festeggiare in casa non mancano e ne fanno parte anche le feste a tema o una maratona di film o serie TV.

: una serata a base di giochi da tavolo, una cena al buio, un torneo di karaoke, una sfida tra amici a lyp sync. Le alternative per festeggiare in casa non mancano e ne fanno parte anche le feste a tema o una maratona di film o serie TV. In viaggio : le opportunità per un viaggio di Capodanno sono infinite e l’Italia è un caleidoscopio di mete interessanti. Una visita ad una città d’arte, un Capodanno romantico in riva al lago, un suggestivo brindisi sulle montagne ammirando i fuochi d’artificio, la visita ad uno dei borghi più belli d’Italia, lontani dal caos.

: le opportunità per un viaggio di Capodanno sono infinite e l’Italia è un caleidoscopio di mete interessanti. Una visita ad una città d’arte, un Capodanno romantico in riva al lago, un suggestivo brindisi sulle montagne ammirando i fuochi d’artificio, la visita ad uno dei borghi più belli d’Italia, lontani dal caos. Esperienze speciali : il Capodanno può essere il momento giusto per coccolarsi e rilassarsi alle terme. E diversi centri termali italiani sono soliti organizzare serate ad hoc per il veglione di San Silvestro.

: il Capodanno può essere il momento giusto per coccolarsi e rilassarsi alle terme. E diversi centri termali italiani sono soliti organizzare serate ad hoc per il veglione di San Silvestro. Cena in ristorante : un grande classico per chi ama festeggiare con stile, insieme agli amici o in famiglia. Generalmente i ristoranti propongono menù fissi a base di pesce o carne, perfetti per assaggiare diverse portate accompagnate da vini pregiati.

: un grande classico per chi ama festeggiare con stile, insieme agli amici o in famiglia. Generalmente i ristoranti propongono menù fissi a base di pesce o carne, perfetti per assaggiare diverse portate accompagnate da vini pregiati. Tanti sono coloro che alla classica cena preferiscono un concerto, uno spettacolo circense o a teatro. Spesso in questi contesti si consente agli spettatori di prendere parte al brindisi di mezzanotte assieme agli artisti.

