Capire l’intelligenza artificiale non significa diventare ingegneri, ma sapersi orientare quando se ne discute con il proprio team, con un fornitore o con un consulente. Negli ultimi due anni il vocabolario del settore si è espanso a ritmi vertiginosi e una buona parte dei termini, fino a poco tempo fa di nicchia, è entrata nelle riunioni di direzione. Questo glossario, costruito dalla redazione di TiLinko, mette in fila i venti termini che un imprenditore non può permettersi di non conoscere nel 2026.

Un avvertimento preliminare utile: l’AI in tutte le sue forme è uno strumento che potenzia il lavoro umano, non lo sostituisce. Comprendere i termini serve per saperli usare, non per delegare a una macchina decisioni che richiedono giudizio.

1. Intelligenza artificiale generativa

Categoria di sistemi capaci di produrre contenuti nuovi (testi, immagini, audio, video, codice) a partire da una richiesta espressa in linguaggio naturale. È la branca dell’AI che ha fatto irruzione nel grande pubblico negli ultimi anni e quella che impatta più direttamente comunicazione e marketing.

2. LLM (Large Language Model)

Modello statistico addestrato su grandi quantità di testo, capace di generare e comprendere linguaggio naturale. ChatGPT, Gemini e Claude sono nomi commerciali di prodotti che si appoggiano a LLM specifici. Il punto chiave: gli LLM apprendono pattern di linguaggio dai contenuti pubblici, e quindi anche dai contenuti che parlano del tuo brand.

3. Prompt

Istruzione testuale fornita a un modello AI per ottenere un risultato. La qualità del prompt influenza in modo significativo la qualità dell’output: per questo è nata la disciplina del prompt engineering.

4. Hallucination

Errore in cui un modello AI produce informazioni plausibili ma false. È il rischio principale dell’uso di AI generative su contenuti destinati al pubblico: una citazione inventata, un dato errato, una fonte mai esistita.

5. Fine-tuning

Processo di adattamento di un modello pre-addestrato a un compito specifico, attraverso ulteriore training su dati selezionati. Permette di specializzare un modello generale sul proprio settore o sulla propria voce di brand.

6. RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Architettura che combina un LLM con una base di dati esterna (documenti aziendali, manuali, FAQ): il modello cerca le informazioni rilevanti e poi le usa per generare la risposta. Riduce le hallucination e aumenta l’affidabilità.

7. Embedding

Rappresentazione numerica di un testo (o di un’immagine) in uno spazio vettoriale. Gli embedding consentono al sistema di valutare la similarità semantica tra contenuti diversi: due testi con embedding simili trattano lo stesso argomento.

8. AI agent

Sistema basato su AI capace di compiere azioni in autonomia, con strumenti esterni e flussi multi-step. Non si limita a rispondere: pianifica, esegue, verifica.

9. Multimodalità

Capacità di un modello di gestire più tipi di input e output (testo, immagine, audio, video). I modelli più recenti sono nativamente multimodali.

10. Token

Unità minima di testo elaborata da un LLM (in pratica, un pezzo di parola). I costi delle API e i limiti di lunghezza si misurano in token.

11. Context window

Quantità massima di token che un modello può tenere in considerazione contemporaneamente. Un context window ampio permette di analizzare documenti lunghi senza spezzettarli.

12. SEO (Search Engine Optimization)

Insieme delle attività che migliorano il posizionamento di un sito sui motori di ricerca. Resta una disciplina centrale, ma negli ultimi mesi sta convivendo con una sorella più giovane.

13. GEO (Generative Engine Optimization)

Disciplina emergente che ottimizza la presenza del brand nelle risposte generate dai modelli AI. Mentre la SEO punta al ranking sui motori, la GEO punta alla citazione nelle risposte conversazionali.

14. AEO (Answer Engine Optimization)

Variante della GEO focalizzata sui sistemi che producono risposte sintetiche dirette (Google AI Overviews, Perplexity). L’obiettivo è essere selezionati come fonte autorevole.

15. AI Overviews

Risposte sintetiche generate da Google in cima ai risultati di ricerca, costruite dal modello a partire da fonti web selezionate. Hanno ridotto i click verso i siti tradizionali e cambiato le regole della SEO classica.

16. Citation

Menzione testuale del brand all’interno di un contenuto. Nell’era AI, la citazione su una fonte autorevole può pesare quanto un backlink: è il segnale che alimenta la rappresentazione del brand nei modelli.

17. Digital PR

Attività di comunicazione che genera pubblicazioni con citazioni e link del brand su testate giornalistiche e portali di settore. È la disciplina che, integrata con SEO e GEO, costruisce visibilità e reputazione.

Su questo terreno specifico opera TiLinko.it, che pubblica articoli con citazioni e link del brand su testate giornalistiche nazionali, internazionali, locali e di settore. Per un imprenditore, capire i termini di questo glossario è il primo passo; trasformarli in azioni concrete richiede partner come gli esperti di TiLinko, che traducono i concetti in pubblicazioni e visibilità reale.

18. Brand authority

Percezione di autorevolezza di un brand nel proprio settore, costruita nel tempo attraverso pubblicazioni, citazioni, recensioni e segnali di reputazione. È diventata centrale nei criteri di ranking e di selezione delle fonti AI.

19. Share of voice

Quota di conversazione (online o sui media) che un brand occupa rispetto ai propri concorrenti. È uno dei KPI più rilevanti per misurare l’efficacia delle digital PR.

20. Trust signals

Segnali di affidabilità che motori di ricerca e modelli AI utilizzano per valutare una fonte: pubblicazioni autorevoli, profilo backlink di qualità, recensioni, presenza sui canali ufficiali. Costruirli è il lavoro di fondo di ogni strategia digitale matura.

Come usare questo glossario

Più che leggerlo dall’inizio alla fine, conviene tenerlo a portata di mano e tornarci quando un termine compare nelle email del proprio team. Capire un vocabolario non rende esperti, ma toglie alibi: dopo, diventa difficile delegare ad altri scelte che riguardano il futuro della propria azienda.

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