Sinner 60, le settimane in testa al ranking ATP: chi sono gli sfidanti più forti?

Jannik Sinner non ne vuole proprio sapere di lasciare il trono del ranking ATP e si gode la settimana numero 60 in vetta alla classifica del tennis mondiale, sicuro di arrivare a quota 65 settimane in occasione degli US Open, che andranno in scena dal 24 agosto al 7 settembre 2025.

Quella di Sinner non è presunzione, perché resta il favorito soprattutto per i suoi 12030 punti nel ranking ATP, contro gli 8600 di Alcaraz, per questo Jannik può tranquillamente raggiungere e superare gli US Open in testa alla classifica.

Record all time al top del ranking ATP

La strada è ancora lunga ma Sinner è anche tanto giovane, per superare il record assoluto di 428 settimane al primo posto del ranking ATP, fissato da Djokovic, è già a buon punto: a patto di continuare con queste prestazioni.

Il record all time di 237 settimane consecutive al numero 1 del ranking è stato fissato da Federer, che ha dominato la classifica più importante del tennis ATP dal 2 febbraio del 2004, fino al 17 agosto del 2008. Prima di Sinner, si sono alternati al primo posto per circa un anno e mezzo Alcaraz e Djokovic.

Chi sono gli sfidanti di Sinner nel ranking ATP e le nuove promesse del tennis mondiale?

Innanzitutto Alcaraz, i match contro Sinner già ricordano la precedente Big 2 composta da Djokovic e Nadal, che hanno disputato oltre 61 match in carriera. Questa è la sfida più lunga della storia del tennis per numero di match, cominciata il 7 giugno 2006 e terminata il 19 ottobre 2024.

Stiamo parlando anche della sfida più equilibrata mai vista, perché nella terzultima gara lo score era di 30 a 29 per il serbo, oggi maturato a 32 vittorie contro le 29 dello spagnolo.

Per Sinner e Alcaraz sono 13 gli scontri, di cui le finali agli Open di Pechino, Internazionali d’Italia a Roma, gli Open di Francia e il grande Wimbledon: lo score è favorevole allo spagnolo di 8 vittorie a 5.

Agli US Open 2025 anche Draper e Shelton entrano tra i favoriti, questi due giovani americani rappresentano la risposta più concreta al dominio Alcaraz – Sinner e uno di loro potrebbe tranquillamente entrare a far parte di una nuova Big 3, riscrivendo la storia del tennis con nuovi record.

Tra le nuove promesse ci sono anche il tennista danese Rune e l’italiano Musetti, che chiudono la top 10 del ranking ATP, ma le sorprese non finiscono qui, perché c’è un 19enne che sta facendo parlare molto di sé. Si tratta di Jakub Mensik, tennista della Repubblica Ceca che è entrato con le sue prestazioni eccelse nella top 20 del ranking ATP, attualmente è salito alla posizione 17. Anche questa giovane promessa potrebbe entrare a far parte tra qualche mese della nuova Big 3 del tennis.

