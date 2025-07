La voce dell’innovazione arriva a Biella: l’IA trasforma il modo di raccontare

L’intelligenza artificiale (IA) continua a trasformare profondamente il nostro modo di comunicare, lavorare e fruire contenuti. Tra le sue applicazioni più interessanti e in rapido sviluppo c’è senza dubbio la sintesi vocale, ovvero la capacità delle macchine di trasformare testi scritti in voce parlata in modo naturale e realistico.

Una tecnologia che fino a pochi anni fa sembrava destinata solo a dispositivi per la disabilità visiva o ai call center automatizzati, oggi grazie alla diffusione del sintetizzatore vocale, trova spazio in moltissimi ambiti della vita quotidiana : dall’istruzione all’informazione, passando per i contenuti social, i podcast, l’intrattenimento e persino il turismo.

A rendere possibile questa rivoluzione è una nuova generazione di sintetizzatori vocali basati su IA, capaci non solo di “leggere” il testo, ma di farlo con intonazione, ritmo e sfumature emotive, quasi come una vera voce umana. Tra gli strumenti emergenti in questo settore c’è anche Vidnoz, una piattaforma online gratis che permette di generare voce da testo in pochi clic, con risultati sorprendenti. Pur essendo solo uno dei tanti esempi disponibili, mostra bene quanto la tecnologia sia ormai accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate.

L’uso di queste soluzioni si sta diffondendo anche a livello locale. Pensiamo a una guida turistica che vuole far conoscere Biella a un pubblico internazionale, oppure a un’insegnante che desidera creare contenuti audio personalizzati per i propri studenti. O ancora, a piccole imprese e professionisti che vogliono realizzare presentazioni o video aziendali con voci virtuali credibili e professionali, risparmiando tempo e risorse.

Naturalmente, l’impiego dell’IA nella voce solleva anche interrogativi etici: dal rispetto del diritto d’autore all’uso improprio per creare “deepfake” vocali. Ma come per ogni innovazione, ciò che fa la differenza è l’uso consapevole degli strumenti.

Quel che è certo è che la sintesi vocale non è più un’idea da film di fantascienza. È una realtà concreta, in rapida evoluzione, che promette di dare voce a nuove forme di espressione, narrazione e comunicazione, anche nei contesti locali più vicini a noi.

