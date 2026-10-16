Salute e benessere in autunno: le abitudini quotidiane che aiutano a stare meglio

Le giornate si accorciano, cambiano le temperature e si trascorre più tempo negli ambienti chiusi. L’autunno può essere un buon momento per rimettere al centro alcune abitudini semplici che incidono sulla salute: dal movimento al sonno, passando per alimentazione e prevenzione.

Non servono necessariamente cambiamenti radicali. Quando si parla di salute e benessere, infatti, sono spesso le scelte ripetute ogni giorno ad avere il peso maggiore nel lungo periodo.

Muoversi regolarmente, mangiare in maniera equilibrata, dormire a sufficienza e prestare attenzione ai segnali del proprio organismo sono indicazioni apparentemente elementari, ma costituiscono la base delle principali strategie di prevenzione.

Con l’arrivo dell’autunno, quando le ore di luce diminuiscono e le abitudini cambiano rispetto ai mesi estivi, può quindi essere utile rivedere la propria routine senza inseguire diete drastiche, prodotti miracolosi o soluzioni rapide.

Muoversi conta anche senza andare in palestra

Attività fisica non significa necessariamente sport agonistico o allenamenti impegnativi.

Una camminata a passo sostenuto, spostarsi a piedi quando possibile, utilizzare le scale o dedicarsi con regolarità a un’attività moderata sono già modi per ridurre la sedentarietà.

L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda agli adulti tra i 18 e i 64 anni almeno 150-300 minuti alla settimana di attività fisica aerobica di intensità moderata, oppure 75-150 minuti di attività intensa, o una combinazione equivalente.

L’indicazione importante, tuttavia, è anche un’altra: fare qualcosa è meglio che non fare nulla. Inserire il movimento nella quotidianità può essere più realistico, per molte persone, rispetto a programmi molto ambiziosi che vengono abbandonati dopo poche settimane.

Anche il Ministero della Salute considera l’attività fisica regolare uno degli elementi fondamentali della prevenzione, insieme a un’alimentazione equilibrata, al controllo del peso e all’assenza di fumo.

A tavola meglio equilibrio che mode del momento

L’autunno porta con sé anche un cambiamento nelle abitudini alimentari. Con le temperature più basse è naturale modificare ciò che si porta in tavola, ma non per questo occorre rivoluzionare la dieta.

Frutta e verdura, cereali, legumi, pesce e fonti proteiche diversificate possono trovare spazio all’interno di un’alimentazione varia, facendo attenzione soprattutto agli eccessi di sale, zuccheri, grassi e prodotti molto elaborati.

Il Ministero della Salute continua a indicare il modello mediterraneo come riferimento per una corretta alimentazione, associandolo alla regolare attività fisica.

La regola più utile rimane probabilmente quella della continuità: un comportamento ragionevole mantenuto per mesi ha generalmente più senso di una restrizione molto severa seguita soltanto per pochi giorni.

Lo stesso vale per gli integratori. Il fatto che un prodotto sia acquistabile senza ricetta non significa che sia necessario per tutti. In presenza di carenze, patologie o esigenze specifiche è preferibile confrontarsi con un medico o con un professionista sanitario.

Il sonno è parte della salute, non tempo sottratto alla giornata

Tra lavoro, famiglia, impegni e smartphone sempre a portata di mano, il sonno è spesso una delle prime cose che vengono sacrificate.

Eppure il riposo notturno è una componente essenziale del benessere. Non conta soltanto il numero di ore trascorse a letto, ma anche la qualità del sonno e la sua regolarità.

Andare a dormire e svegliarsi a orari relativamente costanti, limitare gli stimoli nelle ore serali e mantenere un ambiente confortevole possono aiutare a creare condizioni favorevoli al riposo.

Qualche notte difficile può capitare a tutti. Se invece insonnia, frequenti risvegli o eccessiva sonnolenza durante il giorno persistono nel tempo, è opportuno evitare il fai da te e parlarne con il proprio medico.

Stress e stanchezza: quando il corpo chiede di rallentare

Non tutti i segnali di affaticamento dipendono da una malattia. Periodi particolarmente impegnativi possono riflettersi sulla qualità del sonno, sull’umore, sulla concentrazione e persino sulla percezione di alcuni disturbi fisici.

Questo non significa però attribuire automaticamente ogni sintomo allo stress.

Quando un problema persiste o modifica significativamente le normali attività quotidiane, una valutazione medica consente di capire se siano necessari accertamenti.

La stessa prudenza vale quando si cercano autonomamente rimedi su Internet. L’enorme disponibilità di informazioni sanitarie online può essere utile per orientarsi, ma non sostituisce diagnosi e prescrizioni.

Prevenzione significa anche non aspettare di stare male

La prevenzione non comincia quando compare un disturbo.

Controllare periodicamente alcuni parametri, partecipare agli screening previsti per la propria fascia d’età e discutere con il medico eventuali fattori di rischio permette di affrontare la salute anche quando ci si sente bene.

Pressione arteriosa, glicemia e colesterolo, per esempio, possono presentare alterazioni senza provocare immediatamente sintomi evidenti.

Il nuovo Piano nazionale della prevenzione 2026-2031 del Ministero della Salute continua a mettere gli stili di vita e la prevenzione delle malattie croniche tra i temi centrali delle politiche sanitarie.

Ma prevenzione significa anche utilizzare correttamente farmaci e trattamenti.

Informarsi sì, curarsi da soli no

Internet ha reso accessibili informazioni che fino a pochi anni fa erano molto più difficili da reperire. È un’opportunità importante, purché si distingua tra informarsi e decidere autonomamente una terapia.

Lo stesso principio vale per trattamenti sui quali negli ultimi anni è aumentato l’interesse pubblico. Chi cerca informazioni sulla cannabis terapeutica in Italia, ad esempio, deve considerare che l’eventuale utilizzo medico rientra in percorsi regolamentati e basati sulla valutazione del professionista sanitario.

Più in generale, un trattamento adatto a una persona può essere inutile o controindicato per un’altra. Età, condizioni cliniche, farmaci già assunti e storia personale possono cambiare completamente la valutazione.

È uno dei motivi per cui anche davanti a prodotti descritti come “naturali” è opportuno evitare l’equazione naturale uguale innocuo.

I piccoli cambiamenti sono quelli che hanno più possibilità di durare

L’errore più comune quando si decide di migliorare il proprio stile di vita è probabilmente voler cambiare tutto contemporaneamente.

Iniziare a correre ogni giorno, modificare completamente l’alimentazione e rivoluzionare gli orari può funzionare per qualcuno, ma per molte persone diventa difficile mantenere nel tempo una trasformazione così importante.

Può essere più efficace scegliere obiettivi concreti: camminare con maggiore regolarità, ridurre progressivamente la sedentarietà, migliorare un pasto alla volta oppure recuperare una maggiore regolarità del sonno.

Anche l’Istituto Superiore di Sanità, nelle proprie indicazioni per il 2026, ha richiamato l’attenzione proprio sulle scelte quotidiane: movimento, qualità dell’ambiente domestico, prevenzione e adesione agli screening del Servizio sanitario nazionale.

Non esiste quindi un’unica abitudine capace di garantire il benessere.

Salute e qualità della vita si costruiscono attraverso molti fattori diversi. L’obiettivo realistico non è vivere seguendo regole perfette, ma creare una routine sufficientemente sana da poter essere mantenuta nel tempo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato