Le migliori app per conoscere persone che ti capiscono davvero

La vita adulta non offre un gruppo di amici già pronto. A scuola questo avveniva quasi automaticamente, ma una volta terminati gli studi molte persone si rendono conto di quanto impegno sia effettivamente necessario per creare nuovi legami. Un noto sondaggio del Pew Research ha rilevato che circa sei adulti su dieci affermano che fare nuove amicizie è diventato più difficile rispetto a quando avevano vent’anni.

E non si tratta soltanto di nostalgia. Gli orari di lavoro cambiano, ci si trasferisce da una città all’altra e i vecchi gruppi di amici finiscono per disperdersi. Le app sono intervenute per colmare questo vuoto, promettendo di mettere in contatto persone che condividono davvero lo stesso senso dell’umorismo, gli stessi interessi o una visione simile del mondo, invece di limitarsi a chi vive nelle vicinanze.

Cosa rende davvero efficace un’app di questo tipo

Non tutte le app social sono pensate per creare legami autentici. Alcune sono progettate per gli appuntamenti romantici, mentre altre sono poco più che elenchi di contatti di persone che già conosciamo. Le app che meritano davvero attenzione puntano invece su interessi condivisi, conversazioni reali e modalità semplici e senza troppe pressioni per conoscere qualcuno di nuovo.

Ci sono tre aspetti da considerare: un sistema di abbinamento basato sugli interessi e non soltanto sull’aspetto fisico, qualche funzione che aiuti a rompere il ghiaccio e una community realmente attiva. Un’app con un milione di download ma con chat di gruppo praticamente deserte difficilmente aiuterà a conoscere nuove persone.

Le community basate sugli interessi funzionano meglio dello “swipe” casuale

Le app costruite intorno a hobby o interessi specifici tendono a funzionare meglio rispetto alle generiche piattaforme per “conoscere persone”. Si può pensare, per esempio, a club del libro, gruppi di escursionismo, community dedicate ai videogiochi o applicazioni per lo scambio linguistico.

Quando sai già che un’altra persona ascolta lo stesso particolare podcast true crime che piace anche a te, le classiche conversazioni imbarazzanti per rompere il ghiaccio tendono a sparire rapidamente.

Meetup, Bumble For Friends e piattaforme simili seguono proprio questa filosofia. Si entra in contatto sulla base di ciò che piace e interessa, e non soltanto in funzione dell’età o della posizione geografica. Può sembrare una piccola differenza, ma cambia completamente la dinamica della prima conversazione.

Le videochat in tempo reale aiutano a rompere il ghiaccio più velocemente

Gli abbinamenti basati esclusivamente sui messaggi di testo hanno dei limiti. Prima o poi si vuole sentire la voce dell’altra persona o vedere la sua reazione a una battuta, ed è proprio qui che le piattaforme incentrate sulle videochiamate possono avere un vantaggio.

CallMeChat è una delle app costruite proprio intorno a questo concetto. Invece di trascorrere molto tempo scambiandosi messaggi, mette direttamente in contatto gli utenti tramite videochat, rendendo la conversazione più naturale fin dall’inizio.

Questo tipo di interazione conta più di quanto si possa immaginare. Uno studio dell’Università di Chicago ha rilevato che le persone tendono sistematicamente a sottovalutare quanto possa essere piacevole parlare con degli sconosciuti e che le conversazioni video possono creare sintonia più rapidamente rispetto ai semplici messaggi di testo.

Per chi è stanco del ghosting e delle risposte composte da una sola parola, passare direttamente a una vera conversazione può evitare molto tempo sprecato.

App per incontri locali e amicizie nel mondo reale

Alcune persone non desiderano avere semplicemente un altro amico online. Vogliono qualcuno con cui andare a prendere un caffè il sabato. App come Timeleft e Meetup puntano proprio su questa esigenza, organizzando piccoli incontri di gruppo sulla base di interessi comuni o anche semplicemente della vicinanza geografica.

Timeleft, per esempio, abbina tra loro persone che non si conoscono sulla base di un test della personalità e successivamente le fa incontrare a cena allo stesso tavolo di un ristorante.

Nessun profilo da scorrere, nessuna lunga conversazione prima dell’incontro: basta presentarsi. È un sistema stranamente “vecchio stile”, ma in senso positivo, e probabilmente è anche uno dei motivi per cui il servizio si è diffuso così rapidamente nelle principali città.

Forum di nicchia e spazi in stile Discord

Discord viene spesso liquidato come “un’app soltanto per videogiocatori”, ma nel tempo è diventato uno dei principali punti di riferimento online per creare amicizie basate su interessi comuni.

Esistono server dedicati praticamente a tutto, dalla ceramica alla cybersicurezza, e molti di essi sono decisamente più attivi rispetto alle classiche chat di gruppo presenti nelle normali app social.

Il vero punto di forza è la profondità delle interazioni. Non si scorrono profili di sconosciuti sperando di trovare qualcuno compatibile: si entra direttamente in una conversazione già attiva su qualcosa che interessa davvero. Con il passare del tempo, questi rapporti possono trasformarsi in amicizie reali e non soltanto in nomi utente che si imparano a riconoscere.

App pensate per particolari fasi della vita

Alcune piattaforme si rivolgono a situazioni molto specifiche e proprio questa specializzazione può renderle particolarmente efficaci.

Peanut, per esempio, mette in contatto neomamme che stanno affrontando esperienze e tappe della vita simili. Bumble For Friends si rivolge anche a chi si è appena trasferito in una nuova città e non conosce ancora nessuno. Persino LinkedIn, seppure in modo meno immediato, è diventato per alcune persone uno spazio in cui costruire amicizie professionali.

Queste app di nicchia funzionano perché eliminano una grande incognita: si sa già che l’altra persona comprende il contesto che si sta vivendo. Una neomamma non deve spiegare cosa significhi convivere con la mancanza di sonno, così come una persona appena trasferita non deve giustificare il motivo per cui la propria agenda sociale sia ancora vuota.

Alcuni consigli per la sicurezza prima di iniziare

Conoscere persone online richiede sempre un minimo di prudenza, indipendentemente da quanto sia ben progettata l’app utilizzata.

È preferibile mantenere inizialmente le conversazioni all’interno della piattaforma, senza passare troppo rapidamente allo scambio dei numeri di telefono personali. Per i primi incontri dal vivo è inoltre consigliabile scegliere luoghi pubblici.

È importante anche fidarsi del proprio istinto. Se qualcuno insiste eccessivamente per ottenere informazioni personali oppure appare evasivo di fronte a domande molto semplici, vale la pena prestare attenzione.

La maggior parte delle persone che utilizza queste applicazioni è realmente alla ricerca di nuovi rapporti, ma un po’ di cautela non costa nulla e può evitare molti problemi.

Trovare le persone giuste richiede pazienza

Nessuna app può garantire di trovare immediatamente il proprio nuovo migliore amico. Alcuni abbinamenti verranno dimenticati rapidamente, alcune conversazioni si interromperanno dopo pochi messaggi, ed è del tutto normale.

Persino sulle app di incontri, che ricevono molta più attenzione, la maggior parte degli utenti affronta decine di conversazioni prima di trovarne una in cui scatta davvero qualcosa.

Lo stesso principio vale per le app dedicate all’amicizia. Ciò che conta è essere presenti con una certa costanza, mostrarsi sinceramente per ciò che si è e dare alle nuove piattaforme una possibilità reale, invece di cancellarle dopo una sola settimana in cui non è successo molto.

Le persone che possono davvero “capirti” esistono: servono semplicemente l’app giusta e un po’ di perseveranza per trovarle.

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