Edufin index: in Piemonte giovani più preparati su pensioni e previdenza rispetto alla media nazionale

orino. Il livello di educazione finanziaria in Piemonte è superiore alla media italiana (57 vs. 56), ma rimane comunque sotto la soglia di sufficienza (60). È quanto emerge dall’ultima edizione dell’Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.

I risultati regionali sul Piemonte vengono presentati oggi a Torino, nell’ambito della quinta tappa del “Tour dell’Educazione Finanziaria” di Alleanza, che quest’anno si rinnova con la partnership con Starting Finance, il più grande gruppo di educazione e informazione economico-finanziaria e professionale in Italia dedicato ai giovani, con una community di oltre 2,5 milioni di utenti. Il Tour di quest’anno, infatti, è dedicato a rafforzare la consapevolezza degli under 35 sui temi dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Un percorso pensato per offrire informazioni chiare e strumenti utili, sostenendo le nuove generazioni nelle scelte che influenzano il loro futuro.

Alleanza e la sua Rete di 10mila consulenti saranno così impegnati durante l’anno in 14 eventi attraverso tutto il Paese per rispondere alle situazioni di fragilità finanziaria messe in luce dall’ultima edizione di Edufin Index.

Secondo il rapporto, il Piemonte supera la media nazionale anche per il Longevity Index (56 vs. 55), l’indice che misura la consapevolezza sulla crescente durata della vita. Anche sul fronte previdenziale, secondo il Pension Index la regione si distingue positivamente rispetto al resto d’Italia (52 vs. 48). Pur restando al di sotto della sufficienza (60) in entrambi i casi.

Si confermano anche in Piemonte alcune differenze di genere, per tutti e tre gli indicatori.

Nel caso dell’Edufin Index il divario rispecchia il dato nazionale (donne 55 vs. uomini 60), con un distacco di 5 punti tra donne e uomini (donne 54 vs. uomini 59).

Secondo il Longevity Index, uomini e donne piemontesi risultano entrambi più preparati di un punto rispetto alla media italiana (54 vs. 56), mantenendo un gap di genere di due punti (55 vs. 57).

Il gender gap più rilevante, come per il resto del Paese, emerge nel Pension Index: pur attestandosi al di sotto del dato nazionale (43 vs. 54), il divario in regione è di 7 punti (49 vs. 56).

Sul piano generazionale, i giovani piemontesi tra i 18 e i 34 anni risultano meno preparati dei coetanei italiani sia nell’Edufin Index (50 vs. 53) che nel Longevity Index (51 vs. 53), ma dimostrano una maggiore conoscenza del sistema pensionistico rispetto alla media nazionale (Pension Index 51 vs. 44), nonostante il punteggio rimanga sotto la sufficienza. Gli over 65 piemontesi, rispetto alla media degli italiani, risultano leggermente più consapevoli su temi di educazione finanziaria (Edufin Index 58 vs. 57) e sull’allungamento della vita (Longevity Index 57 vs. 56), mentre registrano una minore consapevolezza in ambito previdenziale (Pension Index 48 vs. 49).

Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni ha commentato: “L’ultima edizione del nostro Edufin Index evidenzia la sempre maggiore urgenza e importanza di investire nell’educazione finanziaria e assicurativa, come leva di crescita personale e benessere collettivo. In questo scenario, il Piemonte mostra segnali incoraggianti, distinguendosi con livelli di preparazione superiori alla media nazionale in alcuni degli ambiti analizzati, dall’educazione finanziaria alla previdenza fino alla consapevolezza sulla longevità, pur senza raggiungere ancora la sufficienza.

È proprio per colmare questi gap persistenti che iniziative come il Tour dell’Educazione Finanziaria 2026 assumono un ruolo centrale anche a livello regionale. Attraverso strumenti concreti e un linguaggio accessibile, e grazie al coinvolgimento della rete di consulenti e alla collaborazione con Starting Finance, l’obiettivo è rafforzare le competenze delle nuove generazioni, ridurre i divari ancora presenti e accompagnare i giovani verso scelte più consapevoli per costruire con maggiore serenità il proprio futuro”.

In Piemonte, Alleanza Assicurazioni è presente con 24 agenzie, 24 agenti e 539 collaboratori. La Compagnia è da anni impegnata in una missione che la vede in prima linea: promuovere l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, un ruolo sociale di grande rilievo e perfettamente coerente con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.In questo contesto, Alleanza promuove il “Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa”, articolato in seminari gratuiti. In Piemonte nel 2025 sono stati realizzati 367 eventi, tra “Protection Day”, “Investment Day”, “Previdenza Day”, “Previdenza Day PMI” e “Protection & Investment Lounge”, che hanno coinvolto complessivamente 3.335 partecipanti.

Dopo il Piemonte, il tour toccherà Bari il 5 ottobre con il Club Tour presso il Politecnico di Bari (PoliBa).

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