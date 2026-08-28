easyJet potrebbe passare di mano: cosa cambierà per i passeggeri?

Importanti cambiamenti in vista nell’aviazione civile europea. easyJet, tra le principali compagnie low cost del Vecchio Continente, è finita nel mirino di alcuni fondi di investimento statunitensi, pronti a sborsare cifre miliardarie per assicurarsi gli asset dell’operatore. Ma proviamo a capire meglio l’entità delle offerte, cosa potrebbe cambiare per chi viaggia e la risposta dell’UE a un eventuale cambio di proprietà.

In sintesi: offerte di acquisizione per easyJet e tutele per i viaggiatori

Cosa sta succedendo ad easyJet? Due fondi d’investimento americani, Castlelake e Apollo, hanno avanzato offerte superiori ai 5 miliardi di sterline per rilevare il gruppo britannico, attualmente penalizzato dalla crisi dei conti.

Due fondi d’investimento americani, Castlelake e Apollo, hanno avanzato offerte superiori ai 5 miliardi di sterline per rilevare il gruppo britannico, attualmente penalizzato dalla crisi dei conti. Cosa cambia per i passeggeri? Nell’immediato e per tutto il 2026 i programmi di volo dovrebbero rimanere inalterati. Entrambi i fondi hanno promesso di preservare il marchio e l’assetto operativo della compagnia.

Nell’immediato e per tutto il 2026 i programmi di volo dovrebbero rimanere inalterati. Entrambi i fondi hanno promesso di preservare il marchio e l’assetto operativo della compagnia. Quando spettano risarcimenti e rimborsi easyJet? Il rimborso totale o parziale del biglietto scatta in caso di cancellazione del volo o ritardi oltre le 5 ore. Per ritardi all’arrivo superiori a 3 ore o negato imbarco per overbooking è prevista una compensazione economica tra 250 e 600 euro.

Le offerte di acquisto per easyJet: Castlelake e Apollo in campo

La prima offerta per easyJet, presa in considerazione dall’azienda britannica, è arrivata dal fondo statunitense Castlelake per un valore complessivo di 5,5 miliardi di sterline. La proposta prevede l’acquisto dell’intera società e, qualora andasse a buon fine, non dovrebbe stravolgere nel breve periodo l’operatività della compagnia.

La seconda offerta, ancora più recente, è stata presentata dal fondo Apollo, pronto a mettere sul piatto 7,15 sterline per azione, valorizzando la società circa 5,7 miliardi.

Diversi analisti di settore ipotizzano che l’operazione possa portare a una progressiva monetizzazione di alcuni asset strategici piuttosto che a una semplice ristrutturazione: tra i beni di maggiore interesse figurano la flotta, gli ordini dei nuovi aeromobili, gli slot aeroportuali chiave e il tour operator easyJet Holidays.

Cambio di proprietà easyJet: le eventuali conseguenze per i viaggiatori

Anche in caso di passaggio di mano, per i passeggeri non dovrebbero esserci variazioni sostanziali nel breve termine. Operazioni finanziarie di questa portata richiedono diversi mesi per completare l’iter approvativo da parte degli azionisti e delle autorità di regolamentazione, motivo per cui il programma dei voli rimarrà sostanzialmente inalterato per tutto il 2026.

Qualche incognita in più riguarda la strategia di lungo periodo. Castlelake ha dichiarato di voler tutelare la forza lavoro e sostenere lo sviluppo futuro per rendere la compagnia sempre più solida. Dal canto suo, Apollo promette di mantenere il brand easyJet, confermando l’attuale management e il piano industriale incentrato sul rinnovo della flotta e sulla crescita della divisione easyJet Holidays.

Diritti dei passeggeri e garanzie di rimborso easyJet

La continuità operativa e il mantenimento dei livelli di servizio rappresentano un’ottima notizia per chi viaggia. L’operatore britannico resta infatti tra le compagnie low-cost più efficienti d’Europa in termini di puntualità e tasso di completamento delle rotte.

Tuttavia, anche le realtà più strutturate non sono immuni da imprevisti. Come ricordano gli esperti di AirHelp, società specializzata nella tutela dei diritti dei viaggiatori aerei, i passeggeri sono tutelati dalla normativa europea quando un volo accumula ritardi superiori alle 3 ore o viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso rispetto alla partenza.

Calcolo dei risarcimenti easyJet: importi e modalità

L’opzione per richiedere un rimborso easyJet sul costo del biglietto scatta nei casi di cancellazione del volo senza un preavviso di almeno 14 giorni, qualora non venga offerto un volo alternativo con orari equivalenti. Resta comunque facoltà del passeggero scegliere se accettare la riprotezione oppure optare per la restituzione dell’importo speso.

A questa tutela si affianca la compensazione pecuniaria nei casi in cui il ritardo all’arrivo superi le 3 ore. Si tratta di un indennizzo stabilito per legge che oscilla tra 250 e 600 euro a persona, calcolato in base alla distanza chilometrica della tratta.

Gestione dei ritardi prolungati e dell’overbooking

Superata la soglia delle 3 ore di ritardo all’arrivo, i passeggeri hanno diritto a tutele ed indennizzi ben precisi, trattandosi di voli operati nell’ambito dell’Unione Europea:

Assistenza in aeroporto (dalle 2 ore di attesa): scatta il diritto a ricevere gratuitamente pasti, bevande e la possibilità di effettuare comunicazioni.

scatta il diritto a ricevere gratuitamente pasti, bevande e la possibilità di effettuare comunicazioni. Compensazione finanziaria (dalle 3 ore di ritardo): spetta un indennizzo economico che può arrivare fino a 600 euro a persona.

spetta un indennizzo economico che può arrivare fino a 600 euro a persona. Rimborso del biglietto (dalle 5 ore di ritardo): è possibile richiedere la restituzione totale o parziale dell’importo per la parte di viaggio non usufruita.

Le medesime compensazioni si applicano anche in caso di imbarco negato per overbooking.

Le tutele non sono invece previste se il disservizio è causato da circostanze eccezionali non imputabili alla compagnia, come condizioni meteo estreme o restrizioni al traffico aereo.

Per inoltrare il reclamo a easyJet i viaggiatori hanno a disposizione fino a 3 anni di tempo dalla data dell’evento.

L’impatto della crisi in Medio Oriente sui conti di easyJet

Tra le ragioni che hanno accelerato le trattative per la cessione rientra l’impatto del conflitto in Medio Oriente sui conti della compagnia. Il terzo trimestre dell’esercizio 2026 si è chiuso con un utile di 85 milioni di sterline, in netto calo rispetto ai 286 milioni registrati nello stesso periodo del 2025.

A pesare sui risultati finanziari sono stati in particolare l’incremento dei prezzi del carburante per aviazione e una contrazione della domanda di voli avvertita tra la primavera e l’inizio della stagione estiva.

La posizione dell’Unione Europea sugli investimenti extra-UE

Le difficoltà finanziarie della compagnia hanno favorito l’interesse dei fondi USA. Diversi osservatori hanno evidenziato come l’offerta di Castlelake risulti contenuta rispetto al valore reale della flotta (composta da 208 Airbus A320) e degli preziosi slot aeroportuali in hub strategici come Londra, Milano e Ginevra, pur considerando le passività a bilancio. Considerazioni analoghe valgono per la proposta formulata da Apollo.

A condizionare l’esito delle trattative potrebbe essere la Commissione UE, al lavoro su una revisione della normativa sulle proprietà delle compagnie aeree. L’obiettivo è rafforzare i presidi per evitare che investitori extra-europei assumano il controllo diretto dei vettori del Vecchio Continente. L’introduzione delle nuove linee guida, attesa per l’autunno, ha già generato una certa cautela sui mercati e riflessi sulle quotazioni del titolo.

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