Fine anno è il momento giusto per fare due conti anche sull’auto. A dicembre arriva la tredicesima e di solito sappiamo già dove andrà: regali, bollette, qualche giorno sulla neve. La macchina resta fuori dalla lista. Poi una mattina fredda si accende una spia, e la spesa arriva lo stesso, solo più alta.

Chi tiene la stessa auto per dieci o quindici anni lo sa bene. Non serve spendere tanto. Serve sapere in anticipo cosa toccherà fare e quando.

Piccole spese frequenti e grandi spese rare

Si parte dai controlli, che costano poco e si fanno in pochi minuti, spesso dal gommista o durante il tagliando. Prima dell’inverno vale la pena guardare almeno questi punti:

livelli di olio, liquido di raffreddamento e liquido freni;

lavavetri con antigelo;

pressione e battistrada delle gomme, perché con il freddo la pressione scende;

fari e frecce, che con le giornate corte lavorano di più;

freni e batteria.

Dal 15 novembre, poi, su molte strade servono gomme invernali o catene a bordo.

Poi ci sono i ricambi che si consumano, come olio e filtri, spazzole dei tergicristalli e pastiglie dei freni. Le scadenze si conoscono abbastanza bene e la spesa è prevedibile.

Infine i lavori grossi. Cinghia di distribuzione, tendicinghia, rulli, pompa dell’acqua, ammortizzatori. Si fanno raramente, ma sono quelli che mandano all’aria il bilancio se arrivano senza preavviso.

Quando il tempo conta più dei chilometri

La cinghia di distribuzione sincronizza albero motore e albero a camme, così le valvole si aprono al momento giusto. Lavora sotto sforzo continuo e con gli anni si usura, anche se l’auto fa pochi chilometri.

Per questo il costruttore indica due scadenze, una in chilometri e una in anni, e vale quella che arriva prima. Secondo AUTODOC, di solito la sostituzione cade tra 100.000 e 180.000 km oppure dopo 5-6 anni. Tra un modello e l’altro le differenze sono grandi. Per una Renault Captur si parla di 90.000 km o 5 anni, per una Peugeot 208 di 180.000 km o 10 anni. Il dato giusto per la vostra auto resta quello del libretto di manutenzione. Chi usa la macchina solo per brevi tragitti arriva spesso prima al limite degli anni che a quello dei chilometri. E se avete comprato un’auto usata senza sapere quando è stata cambiata la cinghia, meglio considerarla da sostituire.

A volte la cinghia dà qualche segnale, quasi sempre sotto forma di rumore:

un cigolio all’avvio, che può indicare un problema di tensione;

uno stridio in accelerazione, segno che qualche componente si sta rovinando;

uno sferragliare generale, più spesso legato a un allentamento.

Rumori simili però possono venire anche da altre parti del motore, quindi serve una verifica in officina. Spesso invece non c’è nessun avviso. E se la cinghia si rompe, possono danneggiarsi pistoni e valvole, con una riparazione che costa molto più della sostituzione.

C’è anche modo di allungarle la vita. Come ricordano gli esperti di AUTODOC, «il modo migliore per compensare il costo del cambio cinghia di distribuzione è cercare di farla durare il più possibile, con controlli costanti, revisioni ogni 25-30mila km». Aiutano anche un motore che non si surriscalda, pulegge ben allineate e cuscinetti tendicinghia cambiati in tempo.

Quando arriva il momento, insieme alla cinghia si sostituiscono di solito tenditori e rulli, e spesso la pompa dell’acqua se è azionata dalla stessa cinghia. Per capire cosa comporta il lavoro basta guardare il video di AUTODOC sulla sostituzione della cinghia, dove si vede bene quante parti vanno smontate e rimesse in fase. Il fai da te però non conviene a chi non ha esperienza, perché basta un graffio sulla dentatura per accelerare l’usura. Mettete in conto anche i tempi. A seconda del motore il lavoro può durare un paio d’ore oppure più di otto, quindi meglio prenotare con anticipo.

Un piccolo salvadanaio per i lavori più costosi

Il metodo più semplice funziona. Su un calendario, anche quello del telefono, segnate data e chilometri dell’ultimo tagliando, del cambio cinghia, del cambio gomme e della prossima revisione.

Per i lavori grossi conviene mettere da parte qualcosa ogni mese. Il primo passo è chiedere un preventivo all’officina di fiducia, perché per lo stesso intervento la cifra cambia molto da un modello all’altro. Poi basta dividere. Se per esempio cinghia e ammortizzatori vi costeranno in tutto 900 euro nei prossimi due anni, servono poco meno di 40 euro al mese. Una parte della tredicesima può aprire il salvadanaio, e i mesi dopo pesano meno.

Chi gioca d’anticipo spende meno

Un lavoro programmato si fa con calma. Si confrontano i preventivi, si sceglie l’officina, si fissa il giorno. Quando invece qualcosa si rompe per strada, magari salendo in valle con la prima neve, si paga il carro attrezzi, si accetta il primo ricambio disponibile e si resta a piedi per qualche giorno.

La spesa, prima o poi, arriva comunque. Se la si prevede, almeno la si sceglie.

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