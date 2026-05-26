Approcci passo dopo passo alla creazione di un blog aziendale

Un blog aziendale non è più un semplice progetto di prestigio. È uno dei canali più economici per attirare traffico qualificato e costruire una vera autorevolezza in una nicchia; secondo i benchmark annuali di marketing di HubSpot, le aziende che pubblicano con regolarità registrano circa il 67% in più di lead al mese rispetto a quelle che non lo fanno.

Ma avviare un blog e gestirlo davvero sono due cose ben diverse. Il divario tra “dovremmo scrivere di più sul blog” e un’attività di pubblicazione che si ripaga da sola di solito si riduce a una questione di processo, non di talento.

Definisci il pubblico prima di toccare un template

La maggior parte dei blog aziendali fallisce perché salta questo passaggio. I fondatori scelgono un tema, scrivono tre post sul lancio di un prodotto, poi si chiedono perché nessuno li legga. L’errore è trattare un blog come un feed di comunicati stampa.

Un profilo di pubblico utile indica persone reali: il ruolo, il settore, la domanda che digitano su Google alle 23:00 prima di una riunione sul budget. Annota tre di quelle domande e verifica se i concorrenti stanno già rispondendo bene. Se le risposte sembrano scarse, quella è la tua occasione.

Parla con il reparto vendite. Le obiezioni che sentono ogni settimana sono argomenti per il blog che aspettano solo di essere scritti, così come le domande che l’assistenza riceve nella prima ora dopo una prova gratuita.

Scegli la piattaforma che si adatta al tuo team

La scelta della piattaforma influenza silenziosamente tutto il resto. Un’installazione WordPress self-hosted offre agli sviluppatori il pieno controllo ma richiede ore di manutenzione. I builder ospitati sacrificano la flessibilità a favore della velocità, che di solito è ciò di cui i piccoli team di marketing hanno effettivamente bisogno.

Per i team che si rivolgono al mercato italiano o gestiscono operazioni multilingue, Costruire un blog con Jimdo offre una via di mezzo ragionevole: modelli, impostazioni SEO e analisi in un’unica dashboard, senza necessità di migrazione CMS in seguito.

Qualunque strada tu scelga, assicurati tre cose prima del lancio: un hosting che non rallenti durante i picchi di traffico, un editor con cui i tuoi autori non debbano lottare e analisi che vadano oltre le semplici visualizzazioni di pagina. Resisti alla tentazione di lanciare il blog con otto categorie e un feed podcast; due categorie e una homepage pulita serviranno meglio a un blog giovane rispetto all’ambizione.

Crea un calendario editoriale che resista alla realtà

La maggior parte dei calendari editoriali muore entro il terzo mese. Il motivo è l’eccesso di pianificazione: qualcuno pianifica 52 settimane di post in un foglio di calcolo, e all’ottava settimana il responsabile marketing si è dimesso, la roadmap del prodotto è cambiata e metà degli argomenti sembra ormai superata.

I giornalisti economici italiani hanno trattato questa dinamica da un’altra angolazione. L’articolo de Il Sole 24 Ore su come l’IA sta ridefinendo i ruoli nel marketing offre un spunto utile per i team di contenuti: la disciplina nella pianificazione conta sempre di più, non di meno, man mano che gli strumenti di produzione diventano più veloci. Scegliete un ritmo che potete sostenere quando un membro del team è in ferie e un altro è sommerso dal lancio di un prodotto.

Una configurazione pratica: due post evergreen al mese, un post legato al prodotto, un articolo di opinione. Alternate gli autori in modo che la voce non si appiattisca in un beige aziendale.

Scrivete per il lettore, ottimizzate per l’algoritmo

Una buona scrittura aziendale risponde a una domanda specifica meglio dei primi dieci risultati di Google. Sembra ovvio, ma la maggior parte dei post aziendali cerca di posizionarsi per termini privi di intento d’acquisto. Un articolo di 1.200 parole su “cos’è un CRM” attirerà traffico; che quel traffico si converta dipende interamente dall’impostazione.

Le basi della SEO contano ancora. I principi esposti nell’articolo di Wikipedia in italiano sull’ottimizzazione per i motori di ricerca riguardano la struttura delle intestazioni, i link interni e i meta tag: un lavoro poco affascinante che si accumula nel corso dei mesi.

E non dimenticate le immagini. Foto compresse, testo alternativo descrittivo e una corretta denominazione dei file fanno la differenza più di quanto la maggior parte dei team ammette. La lunghezza conta meno di quanto si pensi: un post conciso di 700 parole che risponde completamente a una domanda spesso avrà un rendimento migliore di una “guida definitiva” di 3.000 parole piena di sottosezioni che nessuno legge.

Promuovete con qualcosa di più di un semplice repost su LinkedIn

Pubblicare un ottimo post e sperare nel traffico organico è una morte lenta. Pianifica la distribuzione nello stesso momento in cui pianifichi il post. Ciò significa inserimento nelle newsletter, caroselli su LinkedIn, link interni da contenuti più vecchi e outreach selettivo verso persone che trarrebbero un reale beneficio dalla lettura.

Tieni traccia di quali post generano iscrizioni e quali passano inosservati. L’analisi de Il Sole 24 Ore sul ROI della strategia sui social media per le aziende sottolinea un punto correlato: il vero fattore di differenziazione raramente è il canale, ma il rigore della misurazione che lo circonda. I formati continuano a cambiare; la necessità di monitorare ciò che funziona no.

Mantenere il motore in funzione

Un blog aziendale si guadagna il suo posto nel calendario di marketing grazie all’effetto cumulativo. Ogni post è una piccola risorsa che, se costruita attorno a domande reali e promossa con cura, continua ad attirare lettori mesi e persino anni dopo la pubblicazione.

Inizia con un post a settimana. Misura senza pietà. Entro il sesto mese i dati ti diranno esattamente cosa interessa al tuo pubblico, e da lì il calendario si scriverà praticamente da solo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato