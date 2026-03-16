A Biella la spesa per il gioco sale del 19% nel 2025

A Biella la spesa per il gioco è in forte crescita, soprattutto sul digitale. Secondo i dati, nel 2025, la spesa per il gioco è salita del 19% e si inserisce in un trend più ampio che riguarda l’intero Piemonte, dove il gioco legale, online e retail, continua a rappresentare una voce importante dei consumi delle famiglie. Analizziamo il dato, con uno sguardo alle prospettive future.

Un settore in salute a livello nazionale

Nel 2025 il gioco a distanza in Italia ha confermato la propria solidità, con una raccolta online vicina ai 78 miliardi di euro e una spesa superiore ai 3,3 miliardi, segnale di un comparto ormai maturo e stabilizzato. Dalle informazioni rilasciate dall’ADM e pubblicate nel Libro Nero dell’Azzardo, il gioco in Italia vale il 7,2% del PIL e continua a crescere anche nel 2026, soprattutto online. Il forte payout dei prodotti digitali infatti rende il gioco online uno dei segmenti più dinamici del mercato regolamentato.​ A livello territoriale, dopo la frenata dovuta alla pandemia, la platea di utenti che si rivolge alle piattaforme a distanza per scommesse, casinò games, poker e bingo è cresciuta. Il Piemonte non fa eccezione, contribuendo in modo sensibile ai volumi nazionali.

A Biella è il settore online a crescere

L’aumento del 19% della spesa per il gioco nel 2025 conferma una tendenza già evidente dai dati degli anni precedenti, con una quota crescente di giocatori che sceglie il canale digitale per le proprie abitudini di intrattenimento. Già nel 2023, la sola spesa online sul territorio provinciale aveva superato i 139 milioni di euro, con una perdita netta per i giocatori di oltre 6,2 milioni, numeri che fotografano un rapporto strutturale tra cittadinanza e offerta di gioco a distanza. Probabilmente, a convincere gli utenti di Biella ad affidarsi al comparto online sono state anche le nuove promozioni e offerte messe a disposizione dei diversi operatori. Su tutti i bonus senza deposito per i casinò, che hanno abbassato la soglia di ingresso e reso più semplice testare piattaforme e giochi senza un esborso immediato da parte degli utenti. A questo si sommano la maggiore facilità di accesso da mobile, un catalogo molto ampio di prodotti e la percezione di un ambiente regolamentato e controllato, elementi che hanno reso il digitale sempre più competitivo rispetto alle tradizionali sale fisiche.

La situazione nel resto del Piemonte

Nel resto del Piemonte lo scenario è simile, con una crescita che coinvolge sia il gioco fisico sia quello online ma con un peso sempre più marcato del canale a distanza. Accanto al dato economico, il Piemonte si sta muovendo anche sul fronte della prevenzione, con campagne dedicate nelle scuole e iniziative itineranti come il GAP Tour, pensate per sensibilizzare i cittadini sui rischi del gioco d’azzardo patologico. Il quadro che emerge è quello di una regione dove la spesa per il gioco resta significativa, ma dove aumentano anche gli sforzi istituzionali per governare il fenomeno e contenerne gli impatti sociali.

Prospettive per il 2026 sul gioco

Nel 2026 è plausibile attendersi un’ulteriore crescita del gioco online in Piemonte e a Biella, trainata da un’offerta sempre più sofisticata e da una quota di utenti che ha ormai consolidato le proprie abitudini digitali. Le politiche fiscali e regolatorie, a partire dalle misure introdotte con la Legge di Bilancio 2025 sul gioco pubblico, rappresenteranno un fattore determinante nel definire la redditività del comparto e l’attrattività delle piattaforme autorizzate. Sul piano locale, ci si può aspettare che il dibattito su limiti, distanziometri, pubblicità e tutela delle fasce più fragili diventi ancora più centrale, specie nelle realtà dove la spesa pro capite è già sopra la media. La sfida sarà trovare un equilibrio tra la buona salute economica del settore, la tutela dei consumatori e la necessità di mantenere il gioco entro i confini di un intrattenimento responsabile.

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