Tragedia sui binari, 34enne muore travolto da un treno.

Tragedia sui binari, 34enne muore travolto da un treno

Tragedia nella mattinata di ieri, domenica 1 novembre, a Parabiago, nell’Alto Milanese. Un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno in prossimità del passaggio a livello di via Cesare Battisti.

L’incidente si è verificato poco prima delle 8, lungo la linea ferroviaria che collega Milano con Gallarate e prosegue verso il Varesotto.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, con l’invio sul posto di personale sanitario e delle forze dell’ordine. Le condizioni del trentaquattrenne sono apparse purtroppo disperate fin dai primi momenti. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La polizia ferroviaria al lavoro per ricostruire la tragedia

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e un’automedica del servizio di emergenza sanitaria. Il convoglio coinvolto era diretto verso Varese e stava attraversando il tratto ferroviario nei pressi del passaggio a livello. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto, raccogliendo gli elementi necessari per chiarire le circostanze della morte.

Al momento rimangono ancora diversi interrogativi su quanto avvenuto. Le indagini sono affidate alla polizia ferroviaria di Milano, che dovrà stabilire come il trentaquattrenne sia finito sulla traiettoria del convoglio. Non è ancora stata chiarita la natura dell’investimento e gli inquirenti stanno valutando le diverse ipotesi, senza che sia possibile attribuire con certezza una causa alla tragedia.

Circolazione sospesa per tre ore, disagi fino al Vco

L’incidente ha avuto conseguenze anche sul traffico ferroviario di una delle principali direttrici del Nord Italia. A partire dalle 7.40, i treni sono stati fermati tra Parabiago e Legnano per consentire gli interventi di emergenza e i rilievi disposti dall’autorità giudiziaria. La sospensione è proseguita per circa tre ore, causando modifiche al programma delle corse. Lo riporta Notizia Oggi

Le ripercussioni hanno interessato numerosi collegamenti regionali, non soltanto quelli diretti verso Varese e Gallarate. Ritardi e cancellazioni hanno coinvolto anche i treni che uniscono Milano con Domodossola, Porto Ceresio e altre località del Varesotto e del Verbano Cusio Ossola. Una mattinata complicata per i viaggiatori, con diverse corse temporaneamente limitate o soppresse.

Foto d’archivio

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