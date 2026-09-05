Torna la Risò Run tra Trino a Palazzolo Vercellese

Seconda edizione domenica della Risò Run, la Palazzolo-Trino che pur essendo una gara giovanissima è già da considerare un appuntamento molto sentito nel territorio vercellese. La corsa su strada, tappa del circuito Dodecarun come anche del nuovo Circuito dei Borghi delle Vie d’Acqua (che si concluderà con il

grande evento della Mezza Maratona delle Terre d’Acqua del prossimo 15 novembre a Trino), vedrà i concorrenti percorrere le strade di congiunzione tra i due luoghi per un totale di 5 km, regolarmente misurati e quindi validi per il conseguimento del proprio primato personale.

Nella passata edizione la vittoria era andata ad Amorim Gerbeti in 14’41” e terzo era giunto l’ex campione italiano dei 10000 metri su pista Ahmed El Mazoury che ha già annunciato la sua pre4senza alla partenza per domenica. In campo femminile campionessa uscente è invece Sofia Capacco in 17’38”. Rispetto alla passata edizione la Risò Run lascia però la collocazione serale e diventa una prova podistica in orari più canonici, con lo start fissato per le ore 9:30 dallo Showroom Alessandro Simoni posto in Via Torino 122 a

Palazzolo. Arrivo in Piazza Garibaldi a Trino.

I collegamenti tra le due località saranno previsti dalla società organizzatrice, il GP Trinese, attraverso un servizio di pullman messo a disposizione con partenza dall’arrivo verso la zona di partenza alle ore 9:00. L’iscrizione alla gara ammonta a 10 euro ridotti a 5 per la camminata ludico-motoria sulla stessa distanza

che partirà subito dopo la gara. Iscrizioni che chiudono giovedì sera, altrimenti si potrà provvedere ancora

direttamente sul posto al prezzo di 13 euro. A fine gara le premiazioni per i primi 5 assoluti uomini e donne.

Ricordiamo che la manifestazione fa parte della Festa dello Sport allestita dal Comune di Trino Vercellese

che nel corso della domenica prevedrà altre discipline sportive ed esibizioni.

Per informazioni: GP Trinese, www.gptrinese.it

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