Tir si schianta in autostrada e sfonda la segnaletica.

Tir si schianta in autostrada e sfonda la segnaletica

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio lungo l’autostrada A4 Torino-Milano. Il sinistro si è verificato intorno alle 2, nel territorio di Villarboit, in direzione Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Vercelli, la polizia stradale, il personale della società autostradale e una ditta specializzata nel recupero dei mezzi pesanti.

All’arrivo dei soccorritori il rimorchio del tir era rimasto incastrato tra l’asfalto e un grande cartello della segnaletica verticale, collocato in una corsia chiusa per lavori. L’urto è stato così violento da provocare il distacco del trattore stradale dal semirimorchio.

Conducente illeso e area messa in sicurezza

Nonostante la spettacolarità dell’incidente, il camionista è uscito praticamente illeso dall’abitacolo. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sulla rimozione del rimorchio, rimasto bloccato nella struttura metallica, e sulla messa in sicurezza dell’intero tratto autostradale.

L’intervento ha richiesto anche l’impiego di un’autogrù dei vigili del fuoco, indispensabile per liberare il mezzo pesante e consentire il successivo ripristino delle normali condizioni di sicurezza lungo la carreggiata.

Accertamenti sulla dinamica

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno portato il tir a invadere la corsia chiusa e a impattare contro la segnaletica, provocando ingenti danni al mezzo e alle strutture presenti.

Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Al termine dell’intervento la circolazione è stata progressivamente riportata alla normalità, mentre proseguono gli accertamenti per definire l’esatta dinamica dell’incidente. Lo riporta Notizia Oggi

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