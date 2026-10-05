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Tentato femminicidio, si salva perché creduta morta

L’aggressione davanti alla loro bambina. L’uomo si è poi suicidato lanciandosi dal balcone. Un caso che scuote il Piemonte

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10 secondi fa

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ragazza investita mentre attraversa
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Quando ha mollato la presa e lei si è accasciata sul pavimento priva di sensi, con i segni delle sue mani sul collo, forse ha pensato di averla uccisa. L’ha creduta morta, poi si è lanciato dal decimo piano. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri, 4 ottobre, nella periferia Nord di Torino, in via Cervino, nel quartiere Barriera di Milano.

Si salva perché creduta morta: lui si lancia dalla finestra

È stato questo a salvare dall’ennesimo femminicidio una 31enne di Torino: l’uomo, compagno della donna e padre della bambina di un anno che era in casa in quel momento, e che quindi ha assistito all’accaduto, dopo aver tentato di ucciderla, si è lanciato dalla finestra del decimo piano di un palazzo del quartiere torinese di Barriera di Milano.

Poi è morto sul colpo: i sanitari del 118, quando sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La salma dell’uomo, di 37 anni, è stata restituita alla famiglia da parte dell’autorità giudiziaria. Del caso di occupano i carabinieri

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Immagine di repertorio

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