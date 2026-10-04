Maxi indagine antidroga a Biella: la squadra mobile ha smantellato una rete di spaccio attiva in tutta la provincia.

Smantellata rete di spaccio nel Biellese: trenta persone coinvolte

Sono circa trenta gli indagati. Al vaglio del gip dieci richieste di custodia cautelare in carcere, cinque domiciliari e due obblighi di firma, precedute dagli interrogatori preventivi introdotti dalla riforma Nordio.

L’organizzazione, priva di un vertice piramidale ma strutturata come una rete commerciale, riforniva la provincia acquistando ingenti quantitativi di hashish e marijuana da Torino, Alessandria e Casale. L’operazione, avviata alla fine del 2024, si è basata su mesi di intercettazioni e appostamenti documentati in un fascicolo di 1.200 pagine.

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