La notizia della morte di Edoardo Caparelli nello schianto frontale di Buriasco, avvenuto nella serata di sabato 7 novembre a Buriasco, ha sconvolto l’intera comunità torinese e non solo, considerata la giovane età della vittima.

Edoardo, ventenne residente a Santena, è morto domenica all’ospedale Cto di Torino, dove era stato trasferito dopo un primo ricovero al pronto soccorso di Pinerolo. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e, nonostante gli sforzi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Edoardo Caparelli era uno studente universitario con la passione per il calcio

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Santena, dove il giovane era conosciuto e apprezzato. Studente del corso di Economia e Statistica all’Università di Torino, Edoardo coltivava una grande passione per lo sport e giocava come portiere nel San Luigi Santena. Accanto allo studio e agli impegni calcistici, trovava anche il tempo per dedicarsi al volontariato e alle attività della comunità.

L’impegno nell’associazione dedicata alla sorella

La famiglia del ragazzo in passato aveva già dovuto affrontare una perdita dolorosissima. Nel 2018 era morta Francesca, sorella di Edoardo, stroncata da una malattia oncologica quando aveva appena 15 anni. Alla sua memoria è dedicata Ci.Fra – Associazione Francesca Caparelli Odv, nata per portare avanti iniziative di prevenzione oncologica, sensibilizzazione alla donazione e solidarietà. Tra gli appuntamenti promossi figura anche il Festival della Donazione.

Edoardo partecipava attivamente alle attività dell’associazione, contribuendo a mantenere vivo il ricordo della sorella attraverso un impegno rivolto agli altri. Un progetto che negli anni è diventato un punto di riferimento per la comunità santenese.

Santena proclama il lutto cittadino per i funerali

Come riporta Notizia Oggi, la notizia della morte del giovane ha suscitato la reazione dell’amministrazione comunale. Il sindaco Roberto Ghio, la giunta e i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra.

«Santena perde un ragazzo giovane, conosciuto e benvoluto», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando il legame di Edoardo con la città e con il mondo dello sport.

Il Comune ha inoltre annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali, la cui data e le cui modalità saranno comunicate successivamente. Sarà un modo per testimoniare la partecipazione di un’intera comunità a un dolore reso ancora più difficile da una storia familiare già segnata da una grave perdita.

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